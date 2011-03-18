Dünyanın en pahalı bikinisi

T24

İstanbul Fuar Merkezi’nde (CNR Expo) yapılan özel tanıtım renkli görüntülere sahne oldu. Yarım milyon liralık altın bikini fuarın gözdelerinden. Tekin Seyrekoğlu imzasını taşıyan tasarımı, Afrikalı model Zainab Sheriff tanıttı. Özel showla tanıtımı yapılan ve yoğun ilgi gören özel bikini 2.2 kg 22 ayar sarı altın kullanılarak hazırlandı. Bikinide 55 karat pırlanta ve 52 karat zümrüt, 2200 altın top ve 220 metre altın zincir var.