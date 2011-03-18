T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dünyanın en pahalı bikinisi

32. İstanbul Mücevher Fuarı 1.5 milyon dolarlık gerdanlığın çalınması haberleriyle başladı.

18 Mart 2011 02:00

T24 - 32. İstanbul Mücevher Fuarı 1.5 milyon dolarlık gerdanlığın çalınması haberleriyle başladı. Fuarda, yükte hafif pahada ağır birçok tasarım sergilenmeye devam ediyor. Fuarda ilgi çeken tasarımlar arasında 2.2 kilogram ağırlığında, 22 ayar sarı altın kullanılarak hazırlanan bikini de var.



İstanbul Fuar Merkezi’nde (CNR Expo) yapılan özel tanıtım renkli görüntülere sahne oldu. Yarım milyon liralık altın bikini fuarın gözdelerinden. Tekin Seyrekoğlu imzasını taşıyan tasarımı, Afrikalı model Zainab Sheriff tanıttı. Özel showla tanıtımı yapılan ve yoğun ilgi gören özel bikini 2.2 kg 22 ayar sarı altın kullanılarak hazırlandı. Bikinide 55 karat pırlanta ve 52 karat zümrüt, 2200 altın top ve 220 metre altın zincir var.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24