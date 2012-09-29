Dünyanın en pahalı benzini Türkiye’de

Benzin fiyatlarına art arda yapılan zamlar sonrası Türkiye en pahalı benzin kullanan ülke konumuna geldi.



Türkiye Ekim ayı başında yapılması planlanan doğalgaz zammına kendini hazırlarken, benzine gelen 9 kuruşluk sürpriz zamla şoke oldu. Zamdan önce 4.74 TL’den satılan benzinin fiyatı 4.83 TL’ye çıktı.

Benzine yapılan bundan önceki zamlar geceyarısı 24.00’ten sonra uygulanırken, zammın bu kez akşamdan yürürlüğe konması dikkat çekti.

Hükümetin bütçe açığını kapatmak amacıyla yaptığı zamdan sonra Türkiye dünyanın pahalı benzinini kullanan ülke haline geldi. Zamdan önce en pahalı benzin Norveç’teydi.

Milliyet'in haberine göre, 22 Eylül’de ÖTV’nin 30 kuruş artırılmasıyla otomatik olarak gelen 26 kuruşluk zammın üstüne, dün yapılan 9 kuruşluk yeni zam, Türkiye’yi benzin fiyatında dünya liderliğine taşıdı. Dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan ve kişi başına ortalama milli geliri 100 bin dolar seviyesinde bulunan Norveç’te bir litre benzin 2.06 euro’ya (4.77 TL) satılıyor.

Kişi başına ortalama milli geliri, 10 bin dolar seviyesinde olan Türkiye’de ise benzinin litresi 2.08 euro’ya (4.83 TL) satılmaya başlandı. Türkiye ve Norveç, benzin fiyatı 2 euro’nun üstünde olan iki ülke olarak dikkat çekiyor. Diğer ülkelerde benzin 2 euro’nun altında.



Krizdeki ülkelerde daha ucuz



Küresel kriz nedeniyle ekonomileri zor durumda olan ve her gün sokak gösterilerine sahne olan Yunanistan, İtalya ve İspanya’da bile benzin Türkiye’den daha ucuz fiyatlarla satılıyor. Bir litre benzin Yunanistan’da 1.75 euro (4.07 TL), İtalya’da 1.86 euro (4.32 TL) ve İspanya’da 1.45 euro’ya (3.36 TL) satılıyor.



En pahalı 5 ülke



Ülkeler Euro TL

Türkiye 2.08 4.83

Norveç 2.06 4.77

Hollanda 1.87 4.31

İtalya 1.86 4.27

Portekiz 1.85 4.26