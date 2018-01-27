'Dünyanın en pahalı benzini' rekor tazeledi: 6.02 lira!

Brent petrolün 70 dolar seviyesinde seyrettiği dönemde benzin ve motorine birbiri ardına gelen zamlar vatandaşların kafasını karıştırdı. Benzin, son yapılan 12 kuruş zamla ilk kez 6 lirayı geçti, Hakkâri'deki pompalar 6.02 lirayı gördü. Motorine de hafta başında 8 ila 10 kuruş arasında zam gelmesi bekleniyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, zammın gerekçeleri şöyle:

Başta Suudi Arabistan olmak üzere dünyanın büyük üreticileri, petrol üretimini kısma kararlarını teyit etti. Bu kararla birlikte piyasada petrol miktarı azalmaya devam edecek. Miktarın azalması petrol fiyatlarını yukarı doğru itmeye başladı. Bunun etkileri, izleyen günlerde daha çok görülecek.

Benzinin endeks değeri nasıl belirleniyor?

İngiltere’de benzinin endeks değerleri belirleniyor. Hafta başında 654 dolar olan endeks, birden fırladı ve 664 dolara çıktı. Bu, yurtiçi piyasada benzine 12 kuruş zam olarak yansıdı. Endeks neden arttı? Suriye’deki gerilim, üretimin kısılması kararının teyit edilmesi, petrol üretim noktalarındaki riskler endeks artışında etkili oldu.

Dolar kuru düşerken nasıl zam geliyor?

Türkiye’de dolar kurunun düşmesi elbette fiyatları etkileyen bir unsur. Dolar kuru düştü. Ancak, pompada nihai fiyatlar belirlenirken son 5 günlük ortalama alınıyor. Bu ortalamalar çerçevesinde pompa fiyatları belirleniyor.

Akaryakıtta pompa fiyatları belirlenirken, ürün ve vergi (ÖTV ve KDV) kadar önemli bir başka unsur da söz konusu şehrin rafineriye, ikmal noktalarına olan uzaklığı ve nakliye bedeli. Bu noktalara olan uzaklık arttıkça, pompa fiyatı da diğer illere göre ayrışıyor ve artıyor.

Motorine zam var mı?

Motorin endeksinde de bir miktar hareketlilik görünüyor. Bu hareketlilik devam ederse, hafta başında motorine de zam yapılabilir. Motorine, salı ya da çarşamba günü 8 kuruş zam bekleniyor.