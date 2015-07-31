Dünyanın en önemli ekonomistleri listesinde Daron Acemoğlu 1. sırada

Ekonomi alanında araştırma yayınlayan platform olan “RePEc”’in (Research Papers in Economics) hazırladığı dünyanın en önemli ekonomistlerini içeren listede bir Türk akademisyen birinci sırada yer aldı. Profesör Daron Acemoğlu, platforma üye 2 bin 223 ekonomist arasından sıyrılarak, önemli ekonomistleri geride bıraktı.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Massachussets Teknoloji Enstitüsü’nde ekonomi profesörü olan Acemoğlu’nu, Harward Üniversitesi’nden Andre Shleifer, Chicago Üniversitesi’nden James J. Heckman ve Harvard Üniversitesi’nden Robert Barro izledi. Listede, Amerikan Merkez Bankası’nın eski başkanı Ben Bernanke ise 25’inci sırada yer aldı. RePec’in listesindeki değerlendirmeler, 10 yılda yapılan akademik çalışmalar, alıntılar ve popülerlik gibi unsurlar göz önünde bulundurularak yapılıyor.

İstanbul doğumlu Acemoğlu, Galatasaray Lisesi’nden okuduktan sonra eğitimine yurtdışında devam etmişti. Acemoğlu, daha önce de RePEc listesinde, dünyanın en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomisti arasında yer almıştı.

James Robinson ile birlikte yazdığı “Ulusların Düşüşü” adlı Kitap ses getirirken, Acemoğlu’nun Nobel Ekonomi Ödülü almasına da kesin gözüyle bakılıyor. Yakın zamanda bilkent Üniversitesi’nin “fahri doktora” ünvanına layık gördüğü Acemoğlu, ayrıca 2013’te “T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”nü almıştı.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

1967 yılında İstanbul’da doğan Acemoğlu, 1986’da Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. İngiltere’deki York Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra London School of Economics’ten yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 1993’ten bu yana dünyanın en prestijli üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) akademisyen kadrosunda olan Acemoğlu, 2000 yılında profesörlüğe yükseldi. Halen üniversitenin Charles P.Kindleberger Uygulamalı Ekonomi Bölümü’nde görevli. Özellikle gelir ve ücret eşitsizliği çalışmalarıyla ABD’de adını duyuran Acemoğlu'nun James Robinson ile birlikte yazdığı "Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri" kitabı akademi dünyasında büyük yankı bulmuştu.