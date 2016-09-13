Dünyanın en önemli 500 futbolcusu açıklandı; listede 9 Türk oyuncu var

World Soccer dergisi 'Gezegen üzerindeki 500 en önemli futbolcu'yu açıkladı. Listede, futbol hayatlarını Türkiye liginde sürdüren 9 isme de yer verildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 3'er futbolcusunu sokmayı başardığı listede, Beşiktaş, Bursaspor ve Kasımpaşa'dan da birer oyuncu yer aldı.
149 - Isaksson
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 3'er futbolcusunu sokmayı başardığı listede, Beşiktaş, Bursaspor ve Kasımpaşa'dan da birer oyuncu yer aldı.
148 - Mehmet Topal
Sarı-lacivertlilerden listeye girmeyi başaran bir diğer isim ise orta sahanın istikrarlı oyuncusu Mehmet Topal oldu.
147 - Semih Kaya
Galatasaray, dünyanın en iyileri arasına Wesley Sneijder, Selçuk İnan ve Semih Kaya'yı sokarken, özellikle savunmadaki performansı zaman zaman tartışılan genç savunmacının belirlenen isimler arasında yer alması dikkat çekti.
146 - Gökhan Töre
Bursaspor'un Macar futbolcusu Balasz Dzsudzsak, Kasımpaşa'nın İsveçli kalecisi Andreas Isaksson ve Beşiktaşlı Gökhan Töre de Türkiye'den diğer isimler oldular
145 - Hakan Çalhanoğlu
Ayrıca Türk Milli Takımı forması giyip de yurt dışında futbol hayatlarını sürdüren isimlerden Arda Turan (Barcelona), Hakan Çalhanoğlu (Leverkusen), Burak Yılmaz (Beijing Guoan) ve Yunus Mallı da (Mainz) en iyi 500 arasında yer aldı. Önemli isimler ve devamı...
144 - Arda Turan
143 - Fernandao
142 - Burak Yılmaz
141 - Ibrahimovic
140 - Van Persie
139 - Dzsudzsak
138 - Selçuk İnan
137 - Dhurgham Ismail
136 - Yunus Mallı
135 - Mesut Ozil
134 - Jimmy Durmaz
133 - Lorik Cana
132 - Dirk Kuyt
131 - İlkay
130 - Emre Can
129 - Serge Aurier
128 - Dos Santos
127 - Delgado
126 - Bakambu
125 - Ivan Rakitic
124 - Willian
123 - Pogba
122 - Slimani
121 - Messi
120 - Yarmolenko
119 - Bradley
118 - Coutinho
117 - Thomas Meunier
116 - Vincent Kompany
115 - Tim Cahill
114 - David Alaba
113 - Antoine Griezmann
112 - Gignac
111 - David Silva
110 - Ronaldo
109 - Alberto Botia
108 - Yaya Toure
107 - Verratti
106 - Xabi Alonso
105 - Di Maria
104 - Cavani
103 - Agüero
102 - Pepe
101 - Lahm
100 - Konoplyanka
99 - Matic
98 - Coman
97 - Chiellini
96 - Benzema
95 - Bacca
94 - Aleix Vidal
93 - Andre Ayew
92 - Iniesta
91 - Martial
90 - Candreva
89 - Robben
88 - Axel Witsel
87 - Banega
86 - Schweinsteiger
85 - Boateng
84 - Bellarabi
83 - Carlos Tevez
82 - Carlos Vela
81 - Petr Cech
80 - Javier Hernandez
79 - Srna
78 - David Luiz
77 - David Villa
76 - Delle Alli
75 - De Rossi
74 - Diego Costa
73 - Godin
72 - Payet
71 - Dempsey
70 - Berardi
69 - Pique
68 - Hazard
67 - Ramsey
66 - Totti
65 - Bale
64 - Buffon
63 - Xhaka
62 - Krychowiak
61 - Kane
60 - Bravo
59 - Icardi
58 - Giovani Simeone
57 - Cambiasso
56 - Ben Arfa
55 - Mascherano
54 - De Bruyne
53 - Jordi Alba
52 - Kurzawa
51 - Lacazette
50 - Bonucci
49 - Sane
48 - Lichsteiner
47 - Insigne
46 - Biglia
45 - Neuer
44 - Kante
43 - Marchisio
42 - Reus
41 - Hamsik
40 - Götze
39 - Hummels
38 - Douglas Costa
37 - Bolasie
36 - Cazorla
35 - Giovinco
34 - Kaka
33 - Lewandowski
32 - Matuidi
31 - Solanke
30 - Batshuayi
29 - Müller
28 - Neymar
27 - Gaitan
26 - Sigurdsson
25 - Giroud
24 - Alcantara
23 - Dybala
22 - Sisto
21 - De Gea
20 - Mahrez
19 - Nainggolan
18 - Vardy
17 - Dani Alves
16 - Aubameyang
15 - Busquets
14 - Ramos
13 - Okazaki
12 - Luis Suarez
11 - Theo Walcott
10 - Thiago Silva
9 - Courtois
8 - Higuain
7 - Aboubakar
6 - Rooney
5 - Shaqiri
4 - Brahimi
3 - Cabaye
2 - Tielemans
1 - Zaza