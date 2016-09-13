Dünyanın en önemli 500 futbolcusu açıklandı; listede 9 Türk oyuncu var

World Soccer dergisi 'Gezegen üzerindeki 500 en önemli futbolcu'yu açıkladı. Listede, futbol hayatlarını Türkiye liginde sürdüren 9 isme de yer verildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 3'er futbolcusunu sokmayı başardığı listede, Beşiktaş, Bursaspor ve Kasımpaşa'dan da birer oyuncu yer aldı.

149 - Isaksson

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 3'er futbolcusunu sokmayı başardığı listede, Beşiktaş, Bursaspor ve Kasımpaşa'dan da birer oyuncu yer aldı.

148 - Mehmet Topal

Sarı-lacivertlilerden listeye girmeyi başaran bir diğer isim ise orta sahanın istikrarlı oyuncusu Mehmet Topal oldu.

147 - Semih Kaya

Galatasaray, dünyanın en iyileri arasına Wesley Sneijder, Selçuk İnan ve Semih Kaya'yı sokarken, özellikle savunmadaki performansı zaman zaman tartışılan genç savunmacının belirlenen isimler arasında yer alması dikkat çekti.

146 - Gökhan Töre

Bursaspor'un Macar futbolcusu Balasz Dzsudzsak, Kasımpaşa'nın İsveçli kalecisi Andreas Isaksson ve Beşiktaşlı Gökhan Töre de Türkiye'den diğer isimler oldular

145 - Hakan Çalhanoğlu

Ayrıca Türk Milli Takımı forması giyip de yurt dışında futbol hayatlarını sürdüren isimlerden Arda Turan (Barcelona), Hakan Çalhanoğlu (Leverkusen), Burak Yılmaz (Beijing Guoan) ve Yunus Mallı da (Mainz) en iyi 500 arasında yer aldı. Önemli isimler ve devamı...

144 - Arda Turan

143 - Fernandao

142 - Burak Yılmaz

141 - Ibrahimovic

140 - Van Persie

139 - Dzsudzsak

138 - Selçuk İnan

137 - Dhurgham Ismail

136 - Yunus Mallı

135 - Mesut Ozil

134 - Jimmy Durmaz

133 - Lorik Cana

132 - Dirk Kuyt

131 - İlkay

130 - Emre Can

129 - Serge Aurier

128 - Dos Santos

127 - Delgado

126 - Bakambu

125 - Ivan Rakitic

124 - Willian

123 - Pogba

122 - Slimani

121 - Messi

120 - Yarmolenko

119 - Bradley

118 - Coutinho

117 - Thomas Meunier

116 - Vincent Kompany

115 - Tim Cahill

114 - David Alaba

113 - Antoine Griezmann

112 - Gignac

111 - David Silva

110 - Ronaldo

109 - Alberto Botia

108 - Yaya Toure

107 - Verratti

106 - Xabi Alonso

105 - Di Maria

104 - Cavani

103 - Agüero

102 - Pepe

101 - Lahm

100 - Konoplyanka

99 - Matic

98 - Coman

97 - Chiellini

96 - Benzema

95 - Bacca

94 - Aleix Vidal

93 - Andre Ayew

92 - Iniesta

91 - Martial

90 - Candreva

89 - Robben

88 - Axel Witsel

87 - Banega

86 - Schweinsteiger

85 - Boateng

84 - Bellarabi

83 - Carlos Tevez

82 - Carlos Vela

81 - Petr Cech

80 - Javier Hernandez

79 - Srna

78 - David Luiz

77 - David Villa

76 - Delle Alli

75 - De Rossi

74 - Diego Costa

73 - Godin

72 - Payet

71 - Dempsey

70 - Berardi

69 - Pique

68 - Hazard

67 - Ramsey

66 - Totti

65 - Bale

64 - Buffon

63 - Xhaka

62 - Krychowiak

61 - Kane

60 - Bravo

59 - Icardi

58 - Giovani Simeone

57 - Cambiasso

56 - Ben Arfa

55 - Mascherano

54 - De Bruyne

53 - Jordi Alba

52 - Kurzawa

51 - Lacazette

50 - Bonucci

49 - Sane

48 - Lichsteiner

47 - Insigne

46 - Biglia

45 - Neuer

44 - Kante

43 - Marchisio

42 - Reus

41 - Hamsik

40 - Götze

39 - Hummels

38 - Douglas Costa

37 - Bolasie

36 - Cazorla

35 - Giovinco

34 - Kaka

33 - Lewandowski

32 - Matuidi

31 - Solanke

30 - Batshuayi

29 - Müller

28 - Neymar

27 - Gaitan

26 - Sigurdsson

25 - Giroud

24 - Alcantara

23 - Dybala

22 - Sisto

21 - De Gea

20 - Mahrez

19 - Nainggolan

18 - Vardy

17 - Dani Alves

16 - Aubameyang

15 - Busquets

14 - Ramos

13 - Okazaki

12 - Luis Suarez

11 - Theo Walcott

10 - Thiago Silva

9 - Courtois

8 - Higuain

7 - Aboubakar

6 - Rooney

5 - Shaqiri

4 - Brahimi

3 - Cabaye

2 - Tielemans

1 - Zaza