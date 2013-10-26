Dünyanın en nefret edilen 10 futbolcusu



Bleacher Report, dünyanın en çok nefret edilen 10 futbolcusunu belirledi. Listede bir Türk oyuncu da bulunuyor.

Bleacher Report adlı internet sitesinin yaptığı listede, taraftarların en çok nefret ettiği futbolculara yer verildi. Listenin süpriz ismi ise Emre Belözoğlu .

radikal.com.tr'de yayımlanan liste şöyle:

10. Zlatan Ibrahimovic

'Ya seversin, ya nefret edersin' tipi oyuncuların en açık örneklerinden biri olan Ibrahimovic'in seveni kadar nefret edeni de bol. Sevseler de sevmeseler de, futbolseverlerin Ibrakadabra'nın sahada yaptıklarına saygı duyduğu ise bir gerçek.

9. Mario Balotelli

Günümüz futbolunun bir numaralı hırçın çocuğu Balotelli, nefret edenler listesini Inter'den Milan'a transfer olarak biraz daha kabartmıştı.

8. Sergio Busquets

Gösterişsiz futboluyla belki de hak ettiğinden daha az özgü alsa da, kendini yere atmayı alışkanlık haline getirmesi bu listede kendine yer bulmasında en önemli neden.

7. Pepe

'Kemik kıran' Pepe'nin neden burada olduğunu açıklamaya pek gerek yok. Sertliğin vücut bulmuş hali Pepe, güzel futbolun savunucuları tarafından daima nefretle hatırlanacak.

6. Emre Belözoğlu

Milli oyuncuya altıncı sırada yer veren Bleacher Report, Emre'nin Zokora'yla yaşadığı ırkçılık sorununa vurgu yapmış. Zokora, Emre'nin kendisine ırkçı söylemlerde bulunduğunu açıklamıştı.

5. Ashley Cole

Eski eşi Cherly Cole'u defalarca aldattığı iddia edilen Ashley Cole, bir kez de sigara içerken objektiflere yakalanmıştı. Futbol sahası dışındaki uygunsuz davranışları, Cole'un nefret toplamasındaki en önemli faktör.

4. El Hadji Diouf

Senegalli oyuncunun rakip taraftarlara tükürmek, top toplayıcı çocuklara yönelik ırkçı söylemlerde bulunmak ve alkollü araç kullanmak gibi birçok sabıkası var. Diouf, bir dönem ülkesinde karıştığı bir bar kavgasıyla da gündeme gelmişti.

3. Joey Barton

Sivri dilli oyuncu, genelde açıklama yaparken çizgileri aşmasıyla tanınıyor. Son olarak Sir Alex Ferguson'ın antrenörlük yeteneklerini sorgulayan Barton, yakın zamanda durulacakmış gibi gözükmüyor.

2. John Terry

2010'da takım arkadaşı Wayne Bridge'in eşi Vanessa Perroncel ile bir ilişki yaşayan John Terry, kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Terry ayrıca, QPR futbolcusu Anton Ferdinand için sarfettiği ırkçı sözler nedeniyle özür dilemek zorunda kalmıştı.

1. Luis Suarez

Golcülük yetenekleri tartışılmaz derecede olsa da, Luis Suarez'i bu listenin zirvesine yerleştiren şey, sahip olduğu sorunlu karakter. Chelseali Branislav Ivanovic'i sahada ısıracak kadar ileri giden Urugaylı oyuncu, Patrice Evra'ya da ırkçı cümleler içeren sözlü bir saldırıda bulunmuştu.