'Dünyanın en mutsuz kutup ayısı' şimdilik yuvasına döndü

"Dünyanın en mutsuz kutup ayısı" olarak bilinen Pizza, Çin'de tutulduğu alışveriş merkezinden geçici olarak, doğduğu hayvanat bahçesine geri gönderildi.

Üç yaşındaki dişi kutup ayısı Pizza, Temmuz ayında Hong Kong merkezli hayvan hakları derneği Animal Asia'nın internette yayınladığı videoyla ün kazandı.

Pizza, Çin'in Guangzhou kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde cam bir kafesin içinde tutuluyordu.

Kutup ayısının görüntüleri ise Pizza'nın internette "dünyanın en üzgün kutup ayısı" olarak nitelendirilmesine neden oldu.

Hayvan hakları kuruluşları da ayının psikolojisinin bozulduğu yönünde işaretler olduğunu öne sürdü.

Grandview Alışveriş Merkezi, Çin'in popüler sosyal medya platformu WeChat üzerinden yaptığı açıklamada, "Kutup ayısı Pizza, geçici bir süreliğine Guangzhou'yu terk ediyor ve doğduğu yere dönüyor" dedi.

Bu kararın, alışveriş merkezinde yapılan iyileştirme ve "ufak tadilatlardan" dolayı alındığı belirtildi ancak Pizza'nın ne zaman geri döneceği söylenmedi.

Pizza, doğduğu Tianjin kentindeki hayvanat bahçesine gönderildi.

İnsan hakları aktivistleri ise alışveriş merkezindeki koşulların elverişsiz olduğunu belirterek, Pizza'nın hayvanat bahçesinde kalması çağrısı yaptı.