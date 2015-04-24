Dünya'nın en mutlu insanları nerede yaşıyor?

New York’ta açıklanan “World Happiness Report 2015” raporuna göre, dünyanın en mutlu insanları İsviçre'de yaşıyor.

Rapora göre, yer yüzünün en mutlu insanlarının yaşadığı ilk on ülke İzlanda, Danimarka, Norveç, Kanada, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda, Avustralya olarak sıralandı. Sıralamaya göre en mutlu on ülkenin 7’si Avrupa’da bulunuyor.

Die Welt gazetesinin internet sayfasında yer verdiği habere göre, Birleşmiş Milletler adına hazırlanan mutluluk indeksi, 158 ülke arasında gelir, yaşam beklentisi, sosyal ağ ve algılanan özgürlük gibi kriterlere bakılarak Kolombiya Üniversitesi tarafından hazırlandı.

Türkiye 76. sırada

ABD’nin Meksiko’nun ardından 15’nci sırada yer alabildiği mutluluk sıralamasında, Almanya’nın yeri 26, Fransa’nın ise 29. Mutluluk endeksinde Türkiye 76’ncı sırada yer aldı.

Türkiye’nin Cezayir (69), Kosova (70), Türkmenistan (70), Endonezya (74) ve Vietnam’ın (75) ardında yer alması dikkati çekti. Sıralamada Türkiye’yi Kıgızistan (77) ve Nijerya (78) takip ediyor.

Mutluluk Endeksi 2015’te 158 ülke arasındaki sıralamada yer alan son 5 ülke ise şöyle: Ruanda (154), Benin (155), Suriye (156), Burundi (157) ve Togo (158).