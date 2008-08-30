Dünyanın en mazlumu Aborjinler

Dünyada sağlık konusunda en çok haksızlığa uğrayanların, Avustralya yerlisi Aborjinler olduğu ortaya çıktı. İkinci sırada ise ABD’de büyük kentlerinde yaşayan Afro-Amerikalılar var



Dünya Sağlık Örgütü’nün raporunda dünyanın en büyük 10 sağlık adaletsizliği sıralandı. Adaletsizlikler listesinin zirvesinde Aborjinler bulunuyor. İşte ‘kara’ liste:



1) Avustralya yerlisi Aborjinlerin ortalama yaşam süresi Avustralya’daki diğer milletlerden yaklaşık 20 yıl daha düşük. Aborjin erkeklerinin yaş ortalaması 59.4, aynı topraklarda yaşayan diğer Avustralyalı erkeklerin ise 76 yıl 6 ay. Aborjin kadınları 64 yıl 8 ay, Avustralyalı kadınlar ise 82 yıl yaşıyor.



2) ABD’nin Washington kentinde bir kenar mahallede yaşayan siyah adamın ortalama ömrü 63 yıl. Aynı şehirde yaşayan beyaz erkekler ise ortalama 80 yıl yaşıyor.



3) Endonezya’da doğum sırasında yaşanan ölüm oranları yoksul kesimde 4 kat daha yüksek.



4) İngİltere’de Glasgow’un kenar semtlerinden Calton’da doğan bir bebek, birkaç kilometre ileride zengin semti Lenzi’deki yaşıtından ortalama 28 yıl daha az yaşıyor.



5) Londra’da Hamptead’da doğan biri arka mahalle St. Pancras’da doğandan 11 yıl daha uzun yaşıyor.



6) Kongo’da cahil anneden olan çocukların ölüm oranı 1000’de 135 iken eğitimli anne çocuklarının ölüm oranı 1000’de 60.



7) Nijer’de doğan her 1000 çocuktan 260’ı 5 yaşını göremiyor. Portekiz’de bu oran 1000’de 5.



8) Hindistan’ın yoksul evlerinde doğan 1000 çocuktan 140’ı 5 yaşını göremezken, zengin evlerde bu oran 1000’de 45.



9) Rusya’da üniversite mezunu 20 yaşındaki bir genç ortalama 52 yıl daha yaşarken, ilköğretim mezunu 20 yaşındaki bir Rus ancak 40 yıl daha yaşayabiliyor.



10) Afrika’da ortalama yaşam süresi dünyanın diğer kıtalarından 48 yıl daha az. Afrikalı ortalama 30 yıl yaşarken, Kuzey Amerikalı 77, Avrupalı 74, Latin Amerikalı ve Asyalı ise 67 ila 71 yıl yaşıyor.