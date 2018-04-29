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BBC Türkçe

Dünyanın en küçük uydusu uzaya gönderilecek

Hintli genç Rifath Shaarook'un üç boyutlu yazıcıyla yaptığı, iPhone'dan hafif uydu bugün NASA'nın Wallops Island tesisinden uzaya fırlatılacak.

29 Nisan 2018 20:30

Dünyanın en küçük uydusu olduğuna inanılan, Hintli genç Rifath Shaarook'un üç boyutlu yazıcıyla yaptığı uydu bugün bir NASA tesisinden uzaya fırlatılacak.

64 gram ağırlığındaki, karbon fiberden yapılan cihaz, geçen ay genç mucitlerin katıldığı ve Nasa'nın desteklediği Cubes in Space yarışmasını kazanmıştı.

Rifath Sharook, tasarımına eski Hindistan Devlet Başkanlarından Abdul Kalam'a atfen KalamSat adını verdi.

Sharook "Tamamen sıfırdan tasarladık. Üzerinde yeni bir bilgisayar, hızı, dönüşü ve dünyanın magnetosferini ölçecek sekiz alıcısı da olacak. Asıl zorluk, uzaya gidecek 64 gram ağırlığında bir cihaz tasarlamaktı" dedi.

Tamil Nadu bölgesindeki küçük bir köyden gelen Rifath Shaarook, daha önce 15 yaşındayken, helyumlu bir hava durumu balonu tasarımıyla yine bir yarışmayı kazanmıştı.

Uydu bugün NASA'nın Wallops Island tesisinden fırlatılacak.

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