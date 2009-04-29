Dünyanın en küçük Tevrat’ı

Tevrat'ın 300 bin kelimelik tüm içeriğini 0,5 milimetre kare alana sığdırıldı.



Hayfa'da bulunan İsrail Teknoloji Enstitüsü Technion'da bulunan nanoteknoloji uzmanları, Tevrat'ın 300 bin kelimelik tüm içeriğini 0,5 milimetre kare alan kaplayan bir silikon mikroçip üzerine kaydetmeyi başardı.



11 Mayıs'ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Papa 16. Benedict'i ziyareti sırasında hediye edilecek mikroskobik boyuttaki Tevrat, bir kum tanesi büyüklüğünde ve ancak mikroskop yardımıyla okunabiliyor.



Şu anda dünyadaki en küçük Tevrat olarak nitelendirilen silikon partikül, bu ünvanı daha önce 2,8 x 3,4 x 1 santimetre boyutundaki Tevrat kopyasının elinden aldı.



Üniversitenin eğitim programlarının bilim danışmanı Ohad Zohar, mikroskobik Tevrat'ın 300 bin kelimeden oluşan kopyasının bir saat içinde silikon yüzeye yazıldığını ifade etti.



Zohar, kullanılan yöntemi galyum iyonları adı verilen minik partiküllerin silikon yüzeye çarptırılması sonucu yüzeyde iz bırakması olarak tanımladı. Bilim insanı, yöntemi bir çekiç ile taş tablet üzerine kazınmaya benzer bir metot olarak açıkladı.

