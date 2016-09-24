Dünyanın en kısa mesafeli uluslararası uçuşu başlıyor

İsviçre’nin St. Gallen-Altenrhein Havalimanı ile Almanya’nın Baden- Württemberg eyaletinin Friedrichshafen kenti arasında başlayacak olan hat, iki ülke arasında bulunan Bodensee Gölü üzerinden yapılacak.

Gölün etrafının dolaşılması durumunda yaklaşık 62 kilometre olan mesafe, uçakla 21 kilometre. Uçuş, sadece 8 dakika sürecek.

Travelbook’ta yer alan habere göre, Avusturyanın People's Viennaline Havayolu tarafından 2 Kasım itibaren başlayacak tarifeli uçuşlar, 50 yolcu kapasiteli Embraer 145 tipi uçakla haftanın iki günü gerçekleştirilecek.

Turistik uçuşlardan ziyade ağırlıklı olarak işadamlarına yönelik olacağı belirtilen tarifeli seferlerin ücreti ise tek yön 40 Euro olacak.