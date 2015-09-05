Dünyanın en kısa adamı hayatını kaybetti

Dünyanın bilinen en kısa adamı Chandra Bahadur Dangi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zatürre teşhisi konulan, 54,6 santimetre boyuyla dünyanın en kısa adamı olan Nepalli Chandra Bahadur Dangi, 76 yaşında hayata veda etti.

Sputniknews.com'un Hindistan'ın The Kathmandu Post gazetesine dayandırdığıhabere göre; Dangi'nin Pasifik Okyanusu'ndaki Samoa adalarından birinde öldüğünü duyurdu.

Dangi'ye geçtiğimiz hafta zatürre tanısı konulmuştu. Dünyanın en kısa adamı, Amerikan Samoası'nın başkenti Pago Pago'daki hastaneye kaldırılmıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Dangi kurtarılamadı.

Nepalli Chandra Bahadur Dangi, Şubat 2012'de dünyanın en kısa adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na dahil edilmişti.

Hayatı boyunca köyünden ayrılmayan Dangi, diğer ülkeleri ziyaret etmek istediğini açıklamıştı.