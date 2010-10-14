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Dünya

DÜNYANIN EN KISA ADAMI 67 SANTİM BOYUNDA POKHARA (A.A)

14 Ekim 2010 16:03

-DÜNYANIN EN KISA ADAMI 67 SANTİM BOYUNDA POKHARA (A.A) - 14.10.2010 - Nepal'de 18 yaşında ve 5,5 kilo ağırlığındaki Khagendra Thapa Magar, 67 santimlik boyuyla dünyanın en kısa boylu kişisi olarak ilan edildi. Guinness Rekorlar Kitabı, ülkenin orta kesimindeki Pokhara'da yaşayan Khagendra Thapa Magar'ın dünyanın en kısa boylu kişisi olduğunu onayladı. Daha önce Başbakanla görüştürülen ve ülkesinin turizm elçisi olan Khagendra'nın babası Rup Bahadur Thapa Magar, oğlunun bu şekilde taçlandırılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Khagendra belki kısa boyludur, ancak bu boyu ona büyük bir isim verdi" diye konuştu. Rekorlar Kitabına girme girişimleri yaşı küçük olduğu için boyu uzayabilir gerekçesiyle daha önce defalarca geri çevrilen Khagendra Thapa Magar'a, rekor sertifikası, başkent Katmandu'nun batısına düşen turistik Pokhara kentinde düzenlenen törenle Guinness yetkilisi tarafından takdim edildi. Dünyanın en kısa adamı rekoru, daha önce 70 santimetre boyundaki Kolombiyalı Edward Nino Hernandez'e aitti.

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