Dünyanın en kalabalık demokrasisi seçimde

1 milyar 150 milyonluk nüfusuyla Hindistan'da, yaklaşık 1 ay sürecek olan genel seçimler için milyonlarca Hintli oy kullanmaya başladı.



Hindistan'da bugün başlayan ve 13 Mayıs'ta sona erecek olan 5 aşamalı genel seçimin ilk sonuçlarının da 16 Mayıs'ta alınması bekleniyor. Bugün oy kullanılacak bölgeler, Maocu militanların saldırılar düzenlediği orta ve doğu kesimlerdeki eyaletleri kapsıyor.



Seçimlerde bugünkü ilk aşamada 140 milyon, 1 aylık seçim sırasında da 714 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor.



Parlamentonun alt kanat üyelerinin belirleneceği seçimlerde seçmenler, ülke genelindeki 828 bin 804 merkezde kurulan 1 milyon 300 bin civarındaki elektronik makinelerde oy kullanacak.



Seçimlerde, iktidardaki Kongre Partisi liderliğindeki koalisyon hükümeti ile Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi liderliğindeki muhalefet bloku arasında geçeceği tahmin ediliyor.



Hindistan'daki seçimler sırasında Maocu militanların saldırılarını artırıp seçmenleri tehdit etmelerinin ardından seçim sırasında güvenliğin sağlanması için ülke geneline 2 milyondan fazla güvenlik görevlisi konuşlandırıldı.



Yeni Delhi yönetimi, ayrıca Pakistan'dan militanların sızmaları olasılığına karşı da alarm düzeyini yükseltti.



Geniş bir coğrafyaya sahip Hindistan'daki seçim görevlileri, Myanmar sınırındaki uzak bölgelerde görev yapabilmek için filleri ulaşımda kullanırken, Bengal Körfezi'ndeki Andaman adalarına ise 2 günlük deniz yolculuğundan sonra ulaşabiliyor

