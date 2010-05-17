Dünyanın en kalabalık apartmanı

T24-

18milyon nüfuslu Sao Paulo içinde bir kale gibi yükselen “Copan” (İsmi Companhia Pan-Americana adlı şirketten geliyor) dünyanın en büyük apartmanı.



Geo Dergisi’nin son sayısında Ruedi Leuthold imzasıyla yayınlanan habere göre Copan, yaratıcılığıyla bilinen BrezilyalıMimar Oscar Niemeyer’in eseri... Devasa yapının inşaatına Sao Paulo’da yoğun göç nedeniyle konut ihtiyacının doğduğu 1954’te başlanmış. Siparişi verenlerin iflası üzerine aksayan inşaattan dolayı binanın ilk sakinlerini ağırlaması ancak 1963 yılında mümkün olmuş. Ancakmimar Niemeyer, sonuçtanmemnun kalmamış. Çünkü tasarladığı boş alan ve parklar yapılamamış.



ZENGİN FAKİR BİRARADA



6 bin 6metrekare üzerine kurulu bina, yan yana dizilmiş 6 bloktan oluşuyor. Binanın her bir kompleksi ayrı bir sosyal sınıfı barındırıyor. Pahalı ve en büyük daireler D blokta yer alıyor. Büyük dairelerin fiyatı 350 bin Euro civarında. Buna karşın bu ücretin, seçkin semtlerdeki evlere göre daha hesaplı olduğu belirtiliyor. 1160 dairenin bulunduğu 32 katlı Copan’da 5 binden fazla insan bir arada yaşıyor. Binanın dışarıdan ve içeriden çekilen fotoğraflarına bakmak insanda yoğunlukta kaybolma duygusu yaratıyor.



128 KAMERA İZLİYOR



Personele her gün 300 litre sabun, 100 litre dezenfektan bir de keskin kokular dağıtılarak binada hijyen sağlanmaya çalışılıyor. 128 kamera ile gözlenen bina içinde geceleri de 25 kişilik bir güvenlik ekibi bulunuyor. Buna karşın ufak tefek olaylar olabiliyor.



ÇÖKÜŞTEN YÜKSELİŞE



Bina, Brezilya’nın etnik mozaiğini içinde barındırıyor. Uruguaylı dansçı Ana Cancela Risso mesala; Copan’da hem yaşıyor, hem de tango dersleri vererek para kazanıyor. Babası Copan’ın inşaatında çalışan Walter Fedorenko ise bugün bina tesisatının bakımına yardımcı oluyor. 1990’lı yıllarda bakımsız olduğu gerekçesiyle belediye tarafından kapatılması dahi gündeme getirilen Copan, Affonso Celso Prazeres’in disiplinli, işbilir yönetimi sayesinde yeniden yaşanılır bir yer olmuş. Prazeres’in reformlarının da etkisiyle Copan, bugün Sao Paulo’nun popüler mekânları arasında..