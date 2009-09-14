Dünyanın en iyisi seçilen Messi sözleşme yeniliyor

Barcelona başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin bu hafta yeni sözleşme imzalayacağını açıkladı.



Laporta, yeni sözleşmeyle Messi'nin Barcelona kadrosunda en çok kazanan oyuncu olacağını söyledi.



FIFA tarafından bu yıl dünyanın en iyi oyuncusu seçilen 22 yaşındaki Messi'nin şu anki sözleşmesi 2014 yılında sona erecek.



Laporta, "o dünyanın en iyi oyuncusu ve futbol tarihinin de en iyileri arasında. Burada mutlu olduğu için bu kadar güzel oynuyor" dedi.



Messi'nin yıllık 8 milyon euro civarında olan ücreti yeni sözleşmeyle 9.5 milyon euroya yükselecek ancak sözleşme süresinde değişiklik olmayacak.