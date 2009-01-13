Dünyanın en iyisi MANU



Inter Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United'ın dünyanın en iyi takımı olduğunu belirtirken, Şampiyonlar Ligi'nde onları yenebileceklerini söyledi.



Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ya Inter ya da Manchester United Çeyrek final oynayacak. Takımlar, son 16 turu maçları için 24 Şubat'ta Inter'ın Stadı San Siro'da, 2 hafta sonra ise Old Trafford'da karşı karşıya gelecek.



Inter'in çalıştırıcısı Mourinho, bu karşılaşmalar öncesinde rakiplerini övdü, ama kendilerinin de yabana atılamayacağına dikkat çekti.



Mourinho, Manchester United'ın televizyon kanalına yaptığı açıklamada, son 16 turu maçları için arkadaşlarını motive etmeye ihtiyaç duymadığını, çünkü karşılarındaki takımın dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.



Portekizli çalıştırıcı, yine de United'ı eleyebileceklerini savundu. United'ın defansta çok güçlü, hücumda da çok tehlikeli olduğunu kabul etti. Buna karşı Inter'in de hem akıllı hem de deneyimli bir takım olduğunu vurguladı.Yıldız teknik adam, "yetenekli oyuncularımız var ve bu oyunu nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.



Mourinho, United forması giyen yurttaşı Cristiano Ronaldo'nun FIFA dünyada yılın futbolcusu ödülüne layık görülmesini de değerlendirdi. Hiçbir zaman rakiplerinin dünyanın en iyi oyuncusuna sahip olduğunu dile getirmeyeceğini, ama Ronaldo'nun bu ödülü hak ettiğini söyledi.



Moruinho yönetimindeki Porto, 2003-2004 Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda, Alex Ferguson'ın United'ını elemişti. 45 yaşındaki teknik adam, Chelsea menajeriyken de Ferguson'ın hâlâ başında bulunduğu United'da Premier Lig Kupası'nı kaldırmasını 2 kez önlemişti.

