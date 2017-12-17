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Dünyanın en iyisi bir kez daha Real Madrid

Real Madrid - Gremio: 1-0 Kupayı getiren gol, yılın futbolcusu Ronaldo'dan geldi İSTANBUL, (DHA) FIFA Dünya Kulüpler Kupası final maçında İspanya temsilcisi Real Madrid, Brezilya ekibi Gremio'yu 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı

17 Aralık 2017 00:58

Real Madrid - Gremio: 1-0

Kupayı getiren gol, yılın futbolcusu Ronaldo\'dan geldi

İSTANBUL, (DHA)

FIFA Dünya Kulüpler Kupası final maçında İspanya temsilcisi Real Madrid, Brezilya ekibi Gremio\'yu 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid ile Libertadores Kupası\'nı müzesine götüren Gremio, Birleşik Arap Emirlikleri\'nin Abu Dhabi kentinde bulunan Zayed Şehir Stadyumu\'nda karşı karşıya geldi. Son şampiyon Real Madrid\'e kupayı getiren tek gol maçın 53\'üncü dakikasında, geçtiğimiz günlerde 5\'inci kez Altın Top ödülünü kazanan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo\'dan geldi.
Real Madrid böylece üst üste 2\'nci kez Dünya Kulüpler Kupası\'nın sahibi oldu.

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