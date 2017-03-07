Dünyanın en iyi üç stadyumu arasında Türkiye'den de bir stat var

Stadium database, 2016 yılında inşa edilen stadyumlar arasında seçtiği, dünyanın en iyi stadları sıralamasını açıkladı.

StadiumDB.com'un en iyi stadyumlar sıralamasında Londra stadyumu birinciliği kaptı. Dünyanın en önemli stadyum mimarlarından oluşan jüri tarafından bu büyük ödüle seçilen Beşiktaş Vodafone Arena, sadece mimari açıdan değil görsel etki, çevreyle ilişkiler ve inovasyon açısından bu ödüle layık görüldü. Böylece Vodafone Arena'nın dünyaca ünlü konumu ve modern tesisi tescillenmiş oldu.

Krasnodar stadına üçüncülük

Rus Krasnodar futbol takımının stadı, sıralamada üçüncülüğe yerleşti.

Stadı yorumlayan jüri, şu değerlendirmede bulundu:

"Etkileyici ancak müsriflikten uzak. En ince detayına kadar düşünülmüş stat, eşsiz kaliteye sahip. Yeni Krasnodar stadı, jürimizin podyumuna çıkmaya hak kazanan ilk Rus projesidir."