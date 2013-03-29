Dünyanın en iyi otomobili seçildi

2013 Dünya Otomobil Ödülleri, ABD'de başlayan 113. New York Otomobil Fuarı'nda açıklandı.

Otomobil dünyasının en prestijli etkinliklerinden kabul edilen ödüller, basın toplantısıyla duyuruldu. 2012 Dünyanın En İyi Otomobili Ödülü'ne Up modeli layık görülen Volkswagen, bu yıl da Golf'le ödül kazanarak, bu unvanı dördüncü kez elde etmiş oldu.

2013 Dünyanın En İyi Otomobili Ödülü'ne Volkswagen Golf, finalistler Mercedes A-Serisi, Porsche Boxster/Cayman, Toyota GT 86, Scion FR-S ve Subaru BRZ ile yarıştı.

2013 Dünyanın En İyi Performans Otomobili Ödülü'ne Porsche Boxster/Cayman layık görüldü. Porsche, geçen yıl da 911 modeli ile aynı ödülü kazanmıştı.

2013 Dünyanın En İyi Otomobil Tasarımı Ödülü'nü ise Jaguar F-Type aldı. Jaguar F-Type finalde Mazda 6 ve Aston Martin Vanquish ile mücadele etti.

2013 Dünyanın En Çevreci Otomobili Ödülü'nü de Tesla Model S kazandı.