Dünyanın en iyi öğretmeni aranıyor, ödül 1 milyon dolar

Dünyanın en iyi öğretmenini bulmak için gelecek yıl bir milyon dolar ödüllü bir yarışma düzenlenecek.

Yarışmayı Varkey GEMS Vakfı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet başkanı yardımcısı ve Dubai emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum düzenliyor.

Öğretmenlerin statüsü ile ilgili bir rapor yayımlayan vakıf, uluslararası bir özel okullar zincirinin yardım kuruluşu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Şeyh El Maktum, öğretmenleri "değişimi sağlayan kişiler" olarak nitelendirdi.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler gelecek yıl ilan edilecek. Mart ayında Dubai'de yapılacak Küresel Eğitim Forumu'nda adaylar açıklanacak.

Tek tek ülkelerden gösterilen adayları uluslararası bir kurul değerlendirecek.

Kurulda eğitimcilerin ve öğrencilerin yanı sıra "eski dünya liderleri ve ünlü isimler" de yer alacak.

Eski ABD başkanı Bill Clinton, vakfın onur başkanı.

Vakıf tarafından yapılan bir araştırma, öğretmenlere gösterilen saygının ve verilen değerin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini ortaya koydu.

Ödülün, öğretmenliğin prestijini yükseltmeyi hedeflediği belirtiliyor.