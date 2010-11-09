Dünyanın en iyi lüks oteli Türkiye’de

T24- Mimari yapısıyla Dolmabahçe Sarayı, Kuleli Askeri Lisesi görünümünde tasarlanmış, Kız Kulesi ve Galata Köprüsü'nün benzerleriyle İstanbul'un mükemmel bir minyatürünü andıran 1.5 milyar dolar maliyetli Mardan Palace Oteli, ‘Dünyanın En İyi Lüks Oteli’, ‘Dünyanın En İyi Spa Oteli’ ve ‘Dünyanın En İyi Royal Suite’ ödüllerini aldı.









İngiltere’nin başkenti Londra'da, ‘turizmin oscarları’ olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010'un sahipleri belli oldu. 1000'den fazla adayın yarıştığı World Travel Awards 2010'da yüzbinlerce seyahat profesyonelinin web sitesinden gerçekleştirdiği oylama sonucu Antalya'da bulunan Mardan Palace, ‘Dünyanın En İyi Lüks Oteli’, ‘Dünyanın En İyi Spa Oteli’ ve ‘Dünyanın En İyi Royal Suite’ ödüllerini aldı. Londra'da düzenlenen gala gecesinde Mardan Palace'ın ödüllerini, Mardan Palace CEO'su Natik Abbasov ve Otel Genel Müdürü Cumhur Özen birlikte aldı.



Antalya’nın Kundu bölgesinde, Akdeniz’in en ünlü sahillerinden biri olan Lara sahilinde, Rus asıllı Azeri işadamı Telman İsmailov tarafından yaptırılan ve 180 bin metrekarelik alanda konumlanan Mardan Palace'ın yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılmıştı. Kapılarını 2009'un Haziran ayında birçok Hollywood yıldızının katılımıyla açan otelin en ucuz oda fiyatı 485 Euro, en pahalısı ise 16 bin Euro.



AST 1989 Group’un Türkiye’deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace, mimari yapısıyla Dolmabahçe Sarayı, Kuleli Askeri Lisesi görünümünde tasarlanmış Anadolu Yakası, Avrupa Yakası, Kız Kulesi ve Galata Köprüsü ile İstanbul’un mükemmel bir minyatürünü andırıyor. Otelin ana giriş kapısı, Dolmabahçe Sarayı’nın giriş kapısıyla aynı mimari özellikleri taşıyor. Antika mobilyalarla dekore edilen 2800 metrekarelik lobinin 21 metre yüksekliğindeki cam tavanı, geleneksel saray motifleriyle, el süslemeleriyle bezenmiş.



Otelin en çarpıcı detaylarından bir diğeri ise tarihte Leonardo da Vinci tarafından çizilmiş, ancak uygulamaya geçirilememiş olan Galata Köprüsü. Köprü, havuzun iki yakasını birbirine bağlıyor.



1.5 yılda onbir ödül







Mardan Palace Otel'in 16 bin metrekarelik açık yüzme havuzu, Mardan SPA Merkezi, dünyanın farklı ülkelerinden lezzetlerin sunulduğu restoran ve cafe-barlarıyla Türkiye'de pek çok ilki bir araya getirdiğini belirten Basın Halkla İlişkiler Müdürü Songül Altun, henüz 1.5 yıldır açık olmasına rağmen 11'inci kez ödül sahibi olduklarını söyledi.