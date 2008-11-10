Dünyanın en iyi korunan mahallesi!

ABD’nin ilk siyahi başkanı seçilen Obama’ya suikast düzenlenmesini önlemek için Chicago’daki evinin çevresinde kuş uçurtulmuyor. Mahalle sakinleri evlerine özel kartlarla girebiliyor.



ABD’de 4 Kasım’da yapılan seçimde ülkenin ilk siyahi başkanı seçilen Barack Obama ve ailesinin Chicago’da oturduğu evin çevresindeki sokaklar bugünlerde bir kale gibi korunuyor. Obama’ya yönelik olası bir suikasta karşı önlem alan Gizli Servis görevlileri, müstakbel başkanın oturduğu Georgia tarzı yapının çevresinde kuş uçurtmuyor.



Obama ailesinin evinin çevresindeki bütün sokaklar kapatılırken, civarda yaşayanlar, orada yaşadıklarını kanıtlayan özel kartları görevlilere gösterdikten sonra sokaklarına girebiliyor. Obamaların evinin karşısındaki sinagogda dua etmek için bile 24 saat öncesinden Gizli Servis’e isim vermek gerekiyor. Bölgede her köşe başında bir Gizli Servis ajanını görmek mümkün.



Mahalle sakinleriyse ağır güvenlik önlemlerinden ve 24 saat tepelerinde bir helikopterin dönmesinden pek de şikâyetçi değil. Obama’nın 33 yaşındaki Adrieene Stone adlı bir komşusu “Her yerde Gizli Servis’le karşılaşmaya alıştım. Helikopterler yüzünden pek uyuyamıyorum. Ama Obama bunu hak ediyor. Bugüne kadar zamanından önce çok başkan kaybettik” diyerek alınan önlemleri savundu.



Sorumlu Palin mi?



Bu arada, Gizli Servis’in, Barack Obama’ya yönelik tehditlerden, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan yardımcısı adayı Sarah Palin’in de sorumlu olduğunu düşündüğü belirtildi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesindeki habere göre, Palin’in kampanyası sırasında, 1960’lı yılların radikallerinden William Ayers’i kastederek sarf ettiği “Obama teröristlerle takılıyor” şeklindeki sözleri Obama’ya yönelik ölüm tehditlerinin ardındaki en önemli etmen olarak görülüyor.



Palin, mitinglerde ne zaman Obama’ya yönelik bu tip sözler kullansa kalabalıkta bir linç atmosferi oluşuyor, “Terörist” ve “Öldürün onu” sloganları atılıyordu. Bu durum Cumhuriyetçi başkan adayı John McCain’in, Palin’e “tonunu düşür” uyarısı yapmasının ardından yumuşamıştı. Ancak bu söylemin bugünlerde Obama’ya yönelik radikal tehditlerin nedeni olduğu sanılıyor.



Gizli Servis, ekim ayında Obama ailesini uyararak kendilerine yönelik tehditlerde büyük bir artış olduğunu bildirmişti.

