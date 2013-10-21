Dünyanın en iyi kadın raketleri son kez İstanbul'da

İstanbul, üst üste 3. ve son kez düzenlenecek TEB BNP Paribas WTA Championships'e evsahipliği yapacak. Kura çekimi törenine Alman Angelique Kerber, Sırp Jelena Jankovic, İtalyan Sara Errani, Çek Petra Kvitova, Çinli Li Na, Polonyalı Agnieszka Radwanska, Belarus'tan Victoria Azarenka ve ABD'li Serena Williams katıldı.

22-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın kura çekimi, Polat Renaissance Otel'de yapıldı.

Kura çekimine, şampiyonada mücadele edecek tenisçiler, WTA Başkanı Stacey Allaster ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Osman Tural yer aldı.

Açılış konuşmasını TTF Başkanı Tural, "WTA ile anlaşma yaparken, İstanbul'un dünyanın başka bir yerine benzemediğini ve farklı olacağını söylemiştik. Bunu geçtiğimiz 2 yılda kanıtladık. İstanbul, geçen yıl 73 bin kişiyle seyirci rekoru kırdı. Bu sene 73 bin olan seyirci rekorumuzu, 100 binle kırmak istiyoruz" dedi.

WTA Başkanı Allaster ise, son 2 yıldır İstanbul'da çok iyi misafir edildiklerini ve 40. yıllarını kutladıkları için gurur duyduklarını dile getirdi.

Allaster, kariyeri boyunca yaşamadıklarını İstanbul'da gördüğünü anlatarak, "Kariyerim boyunca oyuncuların taraftarlarına koşup sarıldığını görmedim ama burada yaşandı. Sezon sonuna geldik. İstanbul'da çok muhteşem 2 yıl geçirdik. Başta Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, federasyon başkanı Osman Tural'a teşekkür ederim. Eski federasyon başkanı Ayda Uluç'a da teşekkürler. Bu kişiler olmasaydı bunların yapılması mümkün olmazdı" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Allaster, TTF Başkanı Tural'a, İstanbul siluetinin üstünde geride kalan iki şampiyonayı birinci bitiren sporcular Petra Kvitova ile Serena Williams'ın fotoğraflarının olduğu tablo hediye etti. Tural'a hediyesini son şampiyon Williams verdi.

Kura çekimine dünyanın 1 numarası Serena Williams ile 2 numarası Viktoria Azarenka seribaşı olarak katıldı.

Kura çekiminde, 8 sporcu 4'erli iki grupta yer alırken, grup renkleri 2 yıldır olduğu gibi Türk bayrağını sembolize etti.

Kura çekimi sonunda, Kırmızı Grup'ta Serena Willams, Agnieszka Radwanska, Petra Kvitova ile Angelique Kerber eşleşirken, Victoria Azarenka, Li Na, Sara Errani ve Jelena Jankovic, Beyaz Grup'ta yer aldı.