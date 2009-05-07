Dünyanın en iyi işini kaptı

Bungee jumping ve tüple dalış yapan Southall, 1 Temmuzda göreve başlayacak ve altı ay sürecek bekçilik için toplam 110 bin dolar alacak. Southall'ın, Büyük Mercan Resifi'nin 600 kadar adasındaki durum hakkında iki haftada bir internet günlüğü hazırlaması, fotoğraf çekmesi, deniz kaplumbağalarını beslemesi ve balinaları gözlemesi gerekiyor.200 ülkeden yapılan 35 bin başvuru arasından seçilen 16 finalist son dört günü adada geçirmiş ve işi alabilmek için yarışmıştı. 18 ülkede gazetelere verilen ilanla duyurulan bekçilik için, başta yüzme bilmek olmak üzere şnorkel ve tüple dalış ve diğer su sporlarını yapabilme, İngilizce bilme ve iyi iletişim kurabilme özellikleri aranıyordu.Yetkililer, amaçlarının adalarını küresel pazara tanıtmak olduğunu söylemişti.