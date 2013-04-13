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Dünya

Dünyanın en iyi işine 40 bin kişi başvurdu

Avustralya Mart ayında verdiği ilanla ülkenin 6 eyaletinde çalışacak 6 kişi aramaya başladı

13 Nisan 2013 10:58

Avustralya’daki ‘dünyanın en iyi işine’ 40 bin başvuru geldi. Seçilecek 6 kişi hem cennet gibi adalarda çalışacak hem de 6 ayda 100 bin dolar kazanacak.
 
Söz konusu 6 kişi farklı branşlarda görev yapacak ancak bu görevler ‘sıradan işler değil’.

Biri festivallere katılarak düşüncelerini sosyal medyada paylaşacak, bir diğeri en iyi restoranlara gidip yemekleri değerlendirecek. Üçüncü şanslı ise turistler için yeni yerler keşfedecek. Diğer işler arasında ise park koruculuğu, fotoğrafçılık ve vahşi yaşam bakıcılığı var.

Başvuru süreci 9 Nisan’da sona erdi. ‘Dünyanın en iyi işine’ bir ayda 40 bin başvuru geldi. Başvuranlardan ’neden bu işi için uygun bir aday’ olduklarını anlatan 30 saniyelik video yüklemeleri istendi.

Videolar arasından seçilecek 18 finalist Avustralya’daki mülakata katılacak. 21 Haziran’da ise kazanan 6 kişi açıklanacak.

Kazananlar 6 ay boyunca 100 bin Avustralya Doları kazanacak.

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