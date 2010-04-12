Dünyanın en iyi havalimanları

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10 milyon kişi oy kullandı



İngiltere merkezli araştırma grubu Skytrax da, her yıl çeşitli kategorilerde en iyi havalimanları ödüllerini veriyor. Ödül alanlar dünya çapında 200’ün üstünde havaalanını kullanan yaklaşık 10 milyon kişiye çeşitli sorular sorularak belirleniyor. 30 ayrı dalda verilen ödüller arasında, dünyanın en iyi havalimanı, bölgesel kategorilerde en iyi havalimanları, en iyi vakit geçirilen havalimanı, en temiz terminal, en iyi alışveriş yapılan terminal gibi ödüller bulunuyor.



2010’un en iyisi Singapur’un Changi



2010’un en iyi havalimanları ödülleri, bu yıl Brüksel’de düzenlenen bir gecede sahiplerini buldu. 2010’un en iyi havalimanı ise, geçtiğimiz yıl üçüncü olan Singapur’un Changi Havalimanı seçildi. Changi ayrıca, Asya’nın En İyi Havalimanı ve En İyi Vakit Geçirilen Havalimanı da oldu.



3 terminali bulunan Singapur Changi Havalimanı’nda 300’ün üzerinde mağaza ve her çeşit damak tadına hitap eden onlarca kafe ve restoran bulunuyor. Havalimanından 80’in üzerinde havayolu, 60 ülkeden 200 şehre uçuyor. Changi, üçüncü terminalinin de açılmasıyla yılda 70 milyon yolcuya hizmet edebilecek durumda.



Asyalılar öne çıktı

Geçtiğimiz yıl birinci olan Seul Incheon Havalimanı, Singapur Changi’nin ardından çok az bir farkla ikinci sıraya yerleşti. Incheon havalimanı ayrıca en iyi uluslararası transit kategorisinde de ödül aldı. Geçtiğimiz yılın ikincisi Hong Kong uluslararası havalimanı ise, bu yıl kendisine üçüncü sırada yer buldu. 1998 yılında açılan Hong Kong havalimanı, 12 yıllık geçmişine rağmen, hemen hemen her yıl Skytrax tarafından ödüle layık görülüyor. Hong Kong havalimanı ayrıca bu yıl, en iyi havaalanı tuvaleti ve en iyi yemek ödüllerini almaya da layık bulundu. Uluslararası yolculukta dünyanın en yoğun dördüncü havaalanı olan Hong Kong havaalanını 2009 yılında 46 milyon yolcu kullandı. 2 terminali bulunan havalimanında, günde 750 uçak hareketi gerçekleşiyor.



Avrupa’nın en iyisi Münih



En iyi havalimanları arasında dördüncü sıraya yerleşen Münih Havalimanı aynı zamanda, Avrupa’nın en iyisi olma özelliğini de sürdürdü. İki terminale sahip Münih havalimanı, şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta konumlanıyor. Havaalanında, acil tıbbi yardım, dişçi, eczane, kuru temizleme, çamaşırhane, bebek bakım odası, çocuk oyun alanları, 40’ın üzerinde seyahat acentesi, konferans salonları ve bedensel engelliler için her türlü özel hizmet yer alıyor.



İçinde orman olan havalimanı



Yılın havalimanı listesinde 5. sırada yer alan Kuala Lumpur havaalanı, diğer taraftan en iyi pasaport kontrol ödülünü de aldı. Malezya’nın en önemli havaalanı olan Kuala Lumpur, orman içinde havaalanı, havaalanı içinde orman konseptiyle inşa edildi. Yılda 25 milyona kadar yolcuyu ağırlayabilen Kuala Lumpur, Asya’nın başta gelen havacılık merkezlerinden biri.



Dünyanın en iyi 6’ncı havalimanı seçilen Zürih Havalimanı, ayrıca en temiz terminal ve en iyi bagaj teslimatı ödülünü de aldı. 180’den fazla şirketin hizmet verdiği Zürih Havalimanı’ndan, 174 ayrı noktaya uçulabiliyor. Havalimanını her yıl 20 milyonun üstünde kişi uçuş noktası olarak kullanıyor.



Pekin ilk kez ilk 10’da



Batı Avrupa’nın en iyi havalimanı seçilen Amsterdam Havalimanı, 7’nci sırada yer bulurken, 2009’da 17’nci sırada bulunan Çin’in Pekin Havalimanı, bir sıçramayla 8’nci sıraya yükseldi. Pekin, en iyi güvenlik ödülünü de almaya hak kazandı. 9’uncu sıradaki Yeni Zelanda’dan Auckland Havaalanı’nı, yine bu yıl ilk kez ilk on içerisinde yer alan Bangkok Suvarnabhumi Havalimanı izledi. Bangkok, geçtiğimiz yıl, 16’ncı sırada yer almıştı. Altın ülke anlamına gelen “Suvarnabhumi”, Bangkok’un 30 kilometre doğusunda yer alıyor. Yıllık 45 milyon yolcu kapasitesi olan havaalanı, uzun dönemde bu kapasiteyi 100 milyona çıkartmayı hedefliyor.



En çok gelişen havaalanları kategorisindeyse birinciliği, bu yıl Abu Dhabi Havalimanı almaya hak kazandı. Abu Dhabi en iyi havalimanı listesinde de, 47’likten 26’ncılığa yükseldi. Bu başarıda havaalanına 2009 yılı içinde yapılan milyar dolarlık yatırımlar etkili oldu.



İstanbul Atatürk, Güney Avrupa’nın en iyisi



TAV Havalimanları Holding tarafından işletilen İstanbul Atatürk Havalimanı da, Güney Avrupa’nın en iyi havalimanı ödülüne layık görüldü. Atatürk Havalimanı, geçtiğimiz yıl, aynı dalda ikincilik ödülünü almıştı. İstanbul Atatürk ayrıca, dünyanın en iyi 22’nci havalimanı oldu. Pek çok ulusal ve uluslararası ödüle hak kazanan Atatürk Havalimanı, mimarisi, yolcu akış hızı ve sunduğu hizmet kalitesiyle sadece Türkiye'nin en büyük havalimanı değil, aynı zamanda tüm Avrupa'da övgüyle karşılanan, önemli havalimanlarından biri konumunda bulunuyor. Günde ortalama 700-750 uçağın kullandığı Atatürk Havalimanı, her gün yaklaşık 80 bin yolcuya hizmet veriyor.