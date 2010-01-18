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Spor

Dünyanın en iyi hakemi Collina

1987 yılından bu yana hazırlanan dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hakemler listesinin başında İtalyan Pierluigi Collina bulunuyor.

18 Ocak 2010 02:00

T24 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonunun (IFFHS) 1987 yılından bu yana hazırladığı dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hakemler listesinin başında İtalyan Pierluigi Collina bulunuyor.
    
Macaristan'ın spor haber sitesi Sporthirado tarafından yayımlanan haberde, IFFHS tarafından 1987-2009 yılları göz önüne alınarak yapılan en başarılı hakemler listesinde, ilk sırayı, daha önceki yıllarda olduğu gibi sempatik İtalyan hakem Collina'nın aldığı yazıldı.

Gelmiş geçmiş en başarılı 10 hakemin yer aldığı listenin oluşabilmesi için, hakemlerin kaç kez yılın en başarılı hakemi seçildiği, uluslararası kupalarda kaç kez görev yaptığı ve finaller yönettiği gibi kriterler hesaplanıyor.

Değerlendirmede Türk hakemleri yer bulamazken, listede ilk 10 sırada tamamı Avrupalı hakemlerden oluşuyor.

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