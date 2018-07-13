"Dünyanın en iyi futbolcusu olacak"

2018 Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek dev finale geri sayım başlerken, iki takımın yıldızları kritik mücadele hakkındaki düşüncelerini dile getirmeye başladı.

beIn Sports'ta yer alan habere göre; Fransa'nın orta sahadaki vazgeçilmezi Paul Pogba, Hırvatistan karşısında alacakları zaferle tatile mutlu çıkmak istediğini söyledi.

Pogba, ''Umarım finali kaybetmeyiz. Çünkü EURO 2016'daki Portekiz yenilgisinden sonra kâbus gibi bir yaz geçirmiştim. O günkü duygular hâlâ aklımda. Bu sefer daha deneyimliyiz ve EURO 2016 finalinden öğrendiklerimiz çantamızda olacak. Alacağımız sonuçla Fransa'da çılgın bir kutlama yapmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı. Tek hedeflerinin zafer olduğunun altını çizen Fransız oyuncu, Jose Mourinho ve Didier Deschamps'ı da karşılaştırdı.

İki teknik adamın da farklı karakterle sahip olduğunun altını çizen 25 yaşındaki futbolcu, ''Milli takımda ve Manchester United'da farklı sistemlerde oynuyorum. Bu yüzden aynı şeyleri yapmıyorum. Mourinho ve Descamps ile farklı ilişkilere sahibim. Ancak iki teknik adamdan da sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Gelişimimde büyük katkıları var'' dedi.

Fransa'nın genç yıldızı Kylian Mbappe hakkında övgü dolu sözler kullanan Pogba, ''Mbappe belki de takımın en genç oyuncusu ama saha içinde bunu asla hissettirmedğini söyleyebilirim. Olgun bir futbol aklına sahip ve bütün kupaları kazanabilecek kadar yetenekli. Öğrenmeye açık, hırslı ve sihirli bir oyuncu'' ifadelerini kullanarak 19 yaşındaki yıldızın kısa süre içerisinde dünyanın en iyi futbolcusu olabileceğini söyledi.