'Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi' arasında Türkiye'den 5 üniversite var

İngiliz Times Higher Education (THE) Kurumu'nca açıklanan ''Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi'' sıralamasına, 5 Türk üniversitesi de girdi.

Dünyanın yükseköğretim alanındaki öncü yayınlarından İngiltere merkezli THE Kurumu ''Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi 2013-2014 Sıralaması'nda Kaliforniya, Harvard ve Oxford üniversiteleri ilk 3 sırada yer aldı.

İlk 200'de Türk üniversitelerinden 199'uncu sırada yer alan Boğaziçi Üniversitesi bulunuyor. İTÜ ve ODTÜ, 201-225 aralığında yer alırken, Bilkent Üniversitesi 226-250, Koç Üniversitesi ise 276-300 aralığında bulunuyor.

THE, Sanat ve İnsani Bilimler, Tıp, Mühendislik ve Teknoloji, Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri gibi çeşitli alanlarında da dünyanın en iyi 100 üniversitesi listesini hazırladı.

Bu bilim dallarından Mühendislik ve Teknoloji alanında sıralamaya Türkiye'den giren tek yükseköğretim kurumu, Bilkent Ünversitesi oldu. Bilkent Üniversitesi, bu alanda dünyanın en iyi 98'inci üniversitesi olarak yerini aldı.