İngiliz Guardian gazetesi, Times Higher Education ve QS Top Universities tarafından yapılan araştırmaya dayanarak "Dünyanın en iyi 100 üniversitesi" listesini yayınladı.



Listenin başında Harvard Üniversitesi yer aldı. Asya üniversitelerinin yükselişi listede kendini belli etti. Özellikle Çin, Japonya ve Kore üniversitelerinin yakında ABD'nin Ivy League üniversiteleri ve İngiltere'nin Oxford ve Cambridge üniversitelerine meydan okuyacağı belirtildi.



Listeye göre, en iyi 10 üniversitenin 4'ü, 100 üniversitenin de 18'i Büyük Britanya'da yer alıyor. Listeye geçen yıl 42 üniversite sokan Kuzey Amerika'dan bu yıl ise listeye giren üniversite sayısı 36.



Öte yandan Asya'dan listeye giren üniversitelerin sayısı geçen yıla göre 2 artarak, 14'den 16'ya yükseldi. Tokyo Üniversitesi listenin 22., Hong Kong Üniversitesi 24. sırasında yer alıyor.



Dünyanın en iyi 100 üniversitesi ise şöyle sıralanıyor:



1- HARVARD Üniversitesi (ABD)

2- CAMBRIDGE Üniversitesi (Büyük Britanya)

3- YALE Üniversitesi (ABD)

4- UCL (University College London) (Büyük Britanya)

5- IMPERIAL College London (Büyük Britanya)

6- OXFORD Üniversitesi (Büyük Britanya)

7- CHICAGO Üniversitesi (ABD)

8- PRINCETON Üniversitesi (ABD)

9- MASSACHUSETTS Teknoloji Enstitüsü (MIT) (ABD)

10- CALIFORNIA Teknoloji Enstitüsü (Caltech) (ABD)

11- COLUMBIA Üniversitesi (ABD)

12- PENNSYLVANIA Üniversitesi (ABD)

13- JOHNS HOPKINS Üniversitesi (ABD)

14- DUKE Üniversitesi (ABD)

15- CORNELL Üniversitesi (ABD)

16- STANFORD Üniversitesi (ABD)

17- Ulusal Avustralya Üniversitesi (Avustralya)

18- MCGILL Üniversitesi (Kanada)

19- MICHIGAN Üniversitesi (ABD)

20- ETH Zurich (İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü) (İsviçre)

21- EDINBURGH Üniversitesi (Büyük Britanya)

22- TOKYO Üniversitesi (Japonya)

23- KING'S College London (Büyük Britanya)

24- HONGKONG Üniversitesi (Hong Kong)

25- KYOTO Üniversitesi (Japonya)

26- MANCHESTER Üniversitesi (Büyük Britanya)

27- CARNEGIE MELLON Üniversitesi (ABD)

28- École normale supérieure (Fransa)

29- TORONTO Üniversitesi (Kanada)

30- Ulusal Singapur Üniversitesi (Singapur)

31- BROWN Üniversitesi (ABD)

32- NORTHWESTERN Üniversitesi (ABD)

33- CALIFORNIA Üniversitesi, UCLA (ABD)

34- BRISTOL Üniversitesi (Büyük Britanya)

35- HONG KONG Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Hong Kong)

36- ÉCOLE POLYTECHNIQUE (Fransa)

37- MELBOURNE Üniversitesi (Avustralya)

38- SYDNEY Üniversitesi (Avustralya)

39- California Üniversitesi, BERKELEY (ABD)

40- BRITISH COLUMBIA Üniversitesi (Kanada)

41- QUEENSLAND Üniversitesi (Avustralya)

42- École Polytechnique Fédérale de LAUSANNE (İsviçre)

43- OSAKA Üniversitesi (Japonya)

44- TRINITY College (İrlanda)

45- MONASH Üniversitesi (Avustralya)

46- Çin Hong Kong Üniversitesi (Hong Kong)

47- Ulusal Seul Üniversitesi (Güney Kore)

48- NEWSOUTH WALES Üniversitesi (Avustralya)

49- TSINGHUA Üniversitesi (Çin)

50- AMSTERDAM Üniversitesi (Hollanda)

51- KOPENHAG Üniversitesi (Danimarka)

52- NEW YORK Üniversitesi, NYU (ABD)

53- PEKİN Üniversitesi (Çin)

54- BOSTON Üniversitesi (ABD)

55- Technische Universitaet Münih, TUM (Almanya)

56- TOKYO Teknoloji Enstitüsü (Japonya)

57- HEIDELBERG Üniversitesi (Almanya)

58- WARWICK Üniversitesi (Büyük Britanya)

59- ALBERTA Üniversitesi (Kanada)

60- LEIDEN Üniversitesi (Hollanda)

61- AUCKLAND Üniversitesi (Yeni Zelanda)

62- WISCONSIN Üniversitesi-Madison (ABD)

63- AARHUS Üniversitesi (Danimarka)

64- ILLINOIS Üniversitesi, Chicago (UIC) (ABD)

65- Katholieke Universiteit, LEUVEN (Belçika)

66- BIRMINGHAM Üniversitesi (Büyük Britanya)

67- LONDON School of Economics and Political Science (Büyük Britanya)

68- LUND Üniversitesi (İsveç)

69- KAIST – Kore İleri Bilim Enstitüsü (Güney Kore)

70- YORK Üniversitesi (Büyük Britanya)

71- UTRECHT Üniversitesi (Hollanda)

72- Cenevre Üniversitesi (İsviçre)

73- Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) (Singapur)

74- WASHINGTON Üniversitesi, St. Louis (ABD)

75- UPPSALA Üniversitesi (İsveç)

76- CALIFORNIA Üniversitesi, San Diego (ABD)

77- TEXAS Üniversitesi, Austin (ABD)

78- NORTH CAROLINA Üniversitesi, Chapel Hill (ABD)

79- GLASGOW Üniversitesi (Büyük Britanya)

80- WASHINGTON Üniversitesi (ABD)

81- ADELAIDE Üniversitesi (Avustralya)

82- SHEFFIELD Üniversitesi (Büyük Britanya)

83- DELFT Teknoloji Üniversitesi (Hollanda)

84- WESTERN AUSTRALIA Üniversitesi (Avustralya)

85- DARTMOUTH College (ABD)

86- GEORGIA Teknoloji Enstitüsü (ABD)

87- PURDUE Üniversitesi (ABD)

88- STANDREWS Üniversitesi (Büyük Britanya)

89- University College DUBLIN (İrlanda)

90- EMORY Üniversitesi (ABD)

91- NOTTINGHAM Üniversitesi (Büyük Britanya)

92- NAGOYA Üniversitesi (Japonya)

93- ZÜRİH Üniversitesi (İsviçre)

94- Freie Universitaet, BERLIN (Almanya)

95- Ulusal Tayvan Üniversitesi (Tayvan)

96- SOUTHAMPTON Üniversitesi (Büyük Britanya)

97- TOHOKU Üniversitesi (Japonya)

98- Ludwig-Maximilians-Universitaet, Münih (Almanya)

99- LEEDS Üniversitesi (Büyük Britanya)

100- RICE Üniversitesi (ABD)