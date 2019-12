'Dünyanın en iyi 10 kalecisinden biriyim'

T24 - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecisi Volkan Demirel, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacak bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "Başkanımızın verdiği bir söz var. Başkanımızın verdiği söz, bizim sözümüzdür" dedi.



Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan Feneronline programına katılan Volkan'ın sorulara verdiği yanıtlar, kulübün internet sitesinde de yayımlandı.



Sarı-lacivertli formayı giyen her futbolcunun sezon başındaki hedefinin şampiyonluk olduğunu, bu doğrultuda elinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlatan Volkan, ''Ne durumda olduğumuzu ve her takım arkadaşımızın hangi kapasiteye sahip olduğunu biliyoruz ve bu işi başarabileceğimizden eminiz. Çok yetenekli bir kadromuz var. Hedefimiz, her sene olduğu gibi şampiyonluk. Son 10 haftamız var. Biz kenetlendik. Başkanımızın verdiği bir söz var. Başkanımızın verdiği söz, bizim sözümüzdür. Onun için de verdiğimiz sözü yerine getirmek için var gücümüzle çalışıp, inşallah sene sonunda şampiyon olmaya çalışacağız'' ifadelerini kullandı.





''Volkan Demirel'in 11'i"



Sarı-lacivertli kaleci, Turkcell Süper Lig'in en iyi 11'ini, 4'er Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2 Galatasaray, 1 de Kayserisporlu futbolcudan oluşturdu.



Volkan'ın 11'i şöyle: Rüştü, Gökhan Gönül, Lugano, Ferrari, Caner, Ernst, Emre, Holosko, Alex, Arda, Makukula





''Jeneriklik goller yiyoruz"



Fenerbahçe'nin son dönemde kalesinde neden çok gol gördüğü sorusuna üzerine, savunmada görev alan futbolcuların sıkça değişmesinin bunda etken olduğunu ifade eden Fenerbahçeli futbolcu, şunları kaydetti:



''Evet, biraz fazla gol gördüğümüz düşünülebilir, ancak şunu unutmamak lazım, hep jeneriklik goller yiyoruz. Bizim yediğimiz goller, hep haftanın golü seçilen goller. Yani kaleci açısından yapılabilecek fazla bir şeyin kalmadığı tarzda goller. Ayrıca, önümdeki arkadaşların çok fazla değişikliği de gol sayısının artmasına sebep olarak gösterilebilir. Sakatlıklardan dolayı kadroda çok değişiklik oluyor. Bence takımda istikrar çok önemli. Futbolcunun sürekli oynaması başarıyı getirir, ama bizim takımımızda 2010 yılı biraz kısmetsiz başladı. Antalyaspor maçıyla ben bu şansızlığımızı attığımızı düşünüyorum. Gol yemedik. Artık güzel günler bizi bekliyor.''





''Fazla maç oynadığımı unutmamak lazım"



Her maçtan sonra, başını yastığa koyduğunda kendi analizini yaptığını ifade eden Volkan, şöyle devam etti:



''Ama ben konsantrasyon sorunu yaşadığımı düşünmüyorum. Sahaya çıktığım zaman benim için maç dışındaki hayat durur, sadece maçı ve topu düşünürüm. Fazla maç oynadığımı da unutmamak lazım. Bütün maçlarda oynamaya çalıştım, hatta hasta olduğumda bile... Hiç maç seçmedim. Yaptığım bazı hatalar var. Bu hatalar, gelecek zamanda da tekrarlanacaktır. Hataları ne kadar asgariye indirirsek, o kadar takımımıza faydalı oluruz. Bu kadar maç oynamak beni konsantrasyonsuz gibi gösterebilir ve hata yapmama neden olabilir.''



Lille maçında 85. dakikada yenilen golün kendi hatası olduğunu kaydeden Fenerbahçeli kaleci, ''O golü yememem gerekiyordu ve yedim. Sonrasında ne oldu? 'Volkan Demirel turu verdi' oldu. Bunlar kalecinin kendi kendine kaldığı zamanlardır. Zaten bu zamanları aştığın zaman, bence büyük kaleci olursun'' ifadelerini kullandı.



Çocukluğunda, Fenerbahçe tribününde çok maç izlediğini anlatan Volkan, gol yediği zaman seyircinin düşüncelerini tahmin edebildiğini belirterek, ''İlk başta aklıma onların üzüntüsü geliyor. Aşırı Fenerbahçe aşkı olduğu için çok üzülüyorum. Gerçi bir yerlerde benim için Galatasaraylı diye yazanlar da olmuş, ama onlara cevap bile vermek istemiyorum. Ben Fenerbahçe kalecisi değilim, taraftarıyım. Kendimi böyle gördüğüm için, yediğim goller sonrası taraftarları düşünüp üzülüyorum'' şeklinde konuştu.



Kariyerinde en çok pişmanlık duyduğu anın, Avrupa Şampiyonası'nda gördüğü kırmızı kart olduğunu kaydeden Volkan, ''Adımı Avrupa'ya ezberlettim, iyi maçlar çıkarttım. Şimdi olsa aynı tepkiyi vermem'' dedi.





''Dünyanın en iyi 10 kalecisi içindeyim"



Volkan Demirel, dünyanın en iyi 10 kalecisi içinde olduğu iddia ederken, hedefinin en iyi 3-5 kaleci arasına girmek olduğunu ifade etti.Kariyerinde ulaşmak istediği en üst nokta sorulan Fenerbahçeli futbolcu, şunları söyledi:



''Hedefler bitmez. İnsanın çıtası yüksek. Yapacak çok şeyim var. 28 yaşımdayım, kaleciliğin çıkış noktasındayım. Verimli olmam lazım. Ortalama olarak iyi sezon geçirdim. Fenerbahçe kalesini koruyorum. Adımdan söz ettireceğim. Bana göre zaten dünyanın en iyi 10 kalecisi içindeyim, ama hedefim en iyi 3-5 arasına girmek.''





''Hiddink kendisini dünyaya kanıtlamış"



Volkan Demirel, (A) Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik kadrosuyla ilgili düşüncelerini de şöyle dile getirdi:



''Elbette Hiddink gibi bir hocayla çalışmak önemli. Kaleci antrenörü Engin Hoca ile 20-21 yaşlarında Ümit Milli Takım'da çalışmıştım. Küçüklüğümden beri örnek aldığım biriydi. Kaleci antrenörü ve kaleci arasındaki iletişim çok önemlidir. Yani hoca gözüyle bakmayıp, bir ağabey, bir arkadaş olarak gördüğün zaman daha çok şeyler katabiliyorsunuz kendinize. Bundan önce Eser Hoca ile de çok güzel anılarımız vardı. İnşallah Engin Hoca ile de aynı diyalogları, aynı şeyleri yaşayacağız. Hiddink ise kendisini yeterince dünyaya kanıtlamış, belki şu an paylaşılamayan bir hoca konumunda. Onun gelmesi Türk Milli Takımı adına çok güzel, onur verici. Milli takımın hedefleri her zaman yükseklerde. Dünya Kupası'na gidemeyişimiz ise çok üzücü.''