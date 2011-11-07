-Dünyanın en güzel kızı Venezuela'dan LONDRA (A.A) - 06.11.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün düzenlenen "2011 Dünya Güzellik Yarışması"nı 21 yaşındaki Venezuelalı güzel Ivian Lunasol Sarcos Colimenares kazandı. Yarışmada ikinci Filipinli güzel Gwendoline Gaelle Sandrine Ruais olurken, dünyanın en güzel üçüncü kızı olarak ise Puerto Riko'lu Amanda Victoria Vilanova Perez seçildi. Geçen yılın en güzel kızı Amerikalı Alexandria Mills tacını Venezuelalı güzele yarışmanın sonunda devretti. Venezuela açıklanan sonuçla, 6. kez dünyanın en güzel kızının seçildiği ve bu unvanının en fazla kazanıldığı ülke oldu. Dünyanın en güzel kızı seçilebilmek için Arnavutluk'tan Zimbabve'ye kadar 113 ülkeden güzel yarışırken, ilk üç açıklanmadan önce ilk 7'ye Kore, Venezuela, İngiltere, Filipinler, Puerto Riko, Güney Afrika ve İskoçya'dan güzeller kaldı. Türkiye'yi ise yarışmada 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Gizem Karaca temsil etti. 60. yılını kutlayan "Dünya Güzellik Yarışması" bu yıl Londra'daki Earls Court gösteri merkezinde yapıldı. Böylece yarışma, 60 yıl sonra ilk kez düzenlendiği yer olan İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilmiş oldu.