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Dünya

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

Türkiye 55'inci sırada yer alıyor

04 Şubat 2017 23:21

Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları sıralaması açıklandı. Henley and Partners Firması’nın yaptığı araştırmaya göre; AB vatandaşları rahatlıkla bütün ülkelere gidebiliyor. Araştırma sonucu açıklanan listede ilk sıradaki Almanya’dan sonra İsveç geliyor. ABD, dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye ise 55’inci sırada 102 ülkeye vizesiz gidebiliyor.

Duvar'da yer alan habere göre; dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında Almanya vize başvurusu yapmadan 177 ülkeye, İsveç 176, Finlandiya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere 175, Belçika, Danimarka, Hollanda ve ABD 174, Avusturya, Japonya, Singapur 173, Kanada, İrlanda, Güney Kore, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve İsviçre 172, Yunanistan ve Yeni Zelanda 171, Avusturya 169, Malta 168, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve İzlanda 167 ülkeye seyahat edebiliyor.

Dünyanın en güçsüz pasaportları sıralaması ise şöyle; Afganistan vize başvurusu yapmadan 25 ülkeye, Pakistan 29, Irak 30, Somali 31, Suriye 32, Libya 38, Eritre, Etiyopya, İran, Nepal, Filistin ve Sudan 37, Kosova, Güney Sudan ve Yemen 38, Bangladeş, Kongo, Lübnan ve Sri Lanka 39, Burundi, Kuzey Kore ve Myanmar 42 ülkeye seyahat edebiliyor.

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