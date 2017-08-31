T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye ilk 10'da yer aldı

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 31 Ağustos, (DHA)- Rusya'nın en güçlü ordularına sahip ülke sıralaması açıklandı; ilk üç sıraya ABD, Rusya ve Çin yerleşirken Türkiye de 8

31 Ağustos 2017 16:53

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 31 Ağustos, (DHA)- Rusya\'nın en güçlü ordularına sahip ülke sıralaması açıklandı; ilk üç sıraya ABD, Rusya ve Çin yerleşirken Türkiye de 8. sırada yeraldı.

Rus haber ajansı RIA Novosti\'de yer alan habere göre 133 ülkeyi kapsayan sıralamanın oluşmasında 50 kıstas dikkate alındı. Global Firepower sayfasında yayımlanan sıralamada ABD’nin 1. sırada, Rusya\'nın 2. sırada, Çin\'in 3. sırada yer aldığı belirtildi. Bunun yanı sıra ilk 10 ülke listesine Hindistan, Fransa, İngiltere, Japonya, Türkiye, Almanya ve Mısır da yerleşti.

133 ülkeyi kapsayan bu sıralamanın hazırlandığında silahların toplam sayısı ve silah türlerinin sayısı, ülkenin coğrafya konumu, doğal kaynakları, yerli sanayi, askerlerin sayısı gibi 50 kıstas dikkate alındı. Öte yandan nükleer silahların bu kıstas arasında yer almadığı bildirildi.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend Kaçmaz MoskovaAğustos DHA RusyaABD RusyaTürkiyeRusRIA NovostiFirepowerABDninRusyaBununHindistan FransaJaponya Türkiye AlmanyaMısır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24