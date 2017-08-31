Dünyanın en güçlü orduları açıklandı; Türkiye ilk 10'da

Rusya'nın en güçlü orduya sahip ülke sıralaması açıklandı. Buna göre, ilk üç sıraya ABD, Rusya ve Çin yerleşirken Türkiye 8’inci sırada yer aldı.

Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre, 133 ülkeyi kapsayan sıralamanın oluşmasında 50 kıstas dikkate alındı. Global Firepower sayfasında yayımlanan sıralamada ABD’nin 1. sırada, Rusya'nın 2. sırada, Çin'in 3. sırada yer aldığı belirtildi. Bunun yanı sıra ilk 10 ülke listesine Hindistan, Fransa, İngiltere, Japonya, Türkiye, Almanya ve Mısır da yerleşti.

133 ülkeyi kapsayan sıralamada; silahların toplam sayısı ve silah türlerinin sayısı, ülkenin coğrafya konumu, doğal kaynakları, yerli sanayi, askerlerin sayısı gibi 50 kıstas dikkate alındı. Öte yandan nükleer silahların kıstaslar arasında yer almadığı bildirildi.