-DÜNYANIN EN GÜÇLÜ LAZER AYGITI AB'NİN PRAG (A.A) - 20.04.2011 - Avrupa Birliği (AB), dünyanın en güçlü lazer aygıtına 420 milyon dolar verdi. Çek Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, kanser tedavisi araştırmalarından termonükleer füzyon (atom çekirdeklerinin birleşmesi) araştırmalarına kadar çeşitli alanlarda kullanılacak lazer aygıtı, 2014 yılında başkent Prag yakınında Dolni Brezani'de kullanılmaya başlanacak. Dünyanın en güçlü lazer aygıtı, nükleer atıkların tasfiyesinde de kullanılacak.