Dünyanın en güçlü kadını belli oldu

ABD ’nin önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes’un hazırladığı ‘Dünyanın En Güçlü 100 Kadını’ listesinde, bu yıl da birinci değişmedi. Almanya Başbakanı Merkel, son 4 yıldır olduğu gibi 2009 yılı listesinin de zirvesinde yer aldı. Merkel’i ABD ’nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu FDIC Başkanı ABD ’li Sheila Bair izlerken, listenin üçüncü sırasında da PepsiCo’nun CEO’su ABD ’li Indra Nooyi yer aldı. Forbes’un listesinde 27’nci sıradan giren Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise dünyanın en güçlü kadınları arasındaki tek Türk iş kadını oldu.

Resesyondan çabuk çıkardı

Forbes dergisi tarafından her yıl hazırlanan ‘Dünyanın En Güçlü 100 Kadını’ listesinin bu yıl da en tepesinde Almanya Başbakanı Merkel yer aldı. Merkel, 4 yıl arka arkaya dünyanın en güçlü kadını seçilerek de bir başka başarıya imza attı. Forbes dergisi, listeyi hazırlarken medyanın erişebilirliği ve ekonomik etkilerini göz önünde bulundurduklarını belirterek, Merkel’in Almanya’yı beklenenden daha kısa sürede resesyondan çıkarması nedeniyle 2009 yılı sıralamasında birinciliğe layık görüldüğünü açıkladı.

70 bankaya el koydu

Merkel’i bu yıl da ABD’nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu FDIC Başkanı ABD’li Sheila Bair izledi. Dergi, Bair’in yeteneklerinin ekonomik kriz ortamında test edildiğine işaret ederek, geçen yıldan beri yaklaşık 70 bankaya el koyan FDIC’nin başındaki Bair’in başında olduğu kurumun gücünü artırmak için Washington’da büyük bir mücadele verdiğini kaydetti. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke ile kişisel sorunlar yaşadığı belirtilen Bair’in medya önündeki rahat tavırlarıyla da başarılı bir performans sergilediği belirtildi.

Forbes’un listesinde üçüncü sırada ise PepsiCo’nun CEO’su ABD’li Indra Nooyi yer aldı. Dergi, Nooyi yönetimindeki PepsiCo’nun 2009 yılında içecek işinde düşen kârlılığını artırmaya yöneldiğine dikkat çekerek, ABD’li şirketin satın almalar yerine inovasyona (yenilik) odaklandığını ifade etti.

48 sıra birden yükseldi

SABANCI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın, Forbes dergisinin listesinde, bu yıl 48 sıra yükselerek, 27’nci sırada yer aldı. Sabancı, Forbes tarafından her yıl açıklanan listede, 2008’de 75’inci, 2007 ve 2006’da 65’inci sırada yer almıştı. Sabancı, derginin 2009 yılı sıralamasına giren tek Türk iş kadını oldu.

Forbes: AB’yi savunuyor dayısıyla şarap üretiyor

FORBES dergisi, ‘Türkiye’nin en güçlü iş kadını olarak’ tanıttığı Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ile ilgili şu ifadelere yer verdi: “2004 yılında amcası Sakıp Sabancı’nın vefatının ardından göreve gelmiştir. Ülkedeki ilk elektrik dağıtımı ihalesini kazanmış ve Kahire’de açtığı yeni fabrika ile ticari araç işini büyütmüştür. Sabancı, Türkiye’nin AB üyeliğinin güçlü savunucusudur. 1978’de topluluğun lastik üretiminin başına geçmesinin yanı sıra 1996’da kurulan Sabancı Üniversitesi’nin sorumluluğunu üstlenmiştir. Ayrıca dayısıyla birlikte ‘G’ ve ‘Festival’ markaları altında üretim yapan özel bir üzüm bağı işletmektedir.”

Ürdün Kraliçesi’ni Twitter’da 600 bin kişi takip ediyor

ÜRDÜN Kraliçesi Rania, Forbes’un listesine ise 75’inci sıradan girdi. Forbes dergisi, Kraliçe Raina hakkında şu bilgilere yer verdi: “Forbes listesinde sadece ünlü ve popüler olmak yetmiyor. Aynı zamanda etkili kadınlar listede yer alıyor. Kraliçe Raina’yı Twitter’da 600 bin takipçisi var. Kraliçe Raina belki de Ortadoğu’da sözü en çok geçen ve en etkili kadın. Facebook’taki sayfasında kendini ‘çok iyi bir işi olan bir anne ve eş’ olarak tanıtan Kraliçe Raina, kadın sorunlarıyla da ilgilenen bir insan hakları savunucusu olarak öne çıkıyor.”