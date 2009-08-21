Dünyanın en güçlü kadını belli oldu

Dünyanın en güçlü kadını Merkel olurken 2009 yılı sıralamasına giren tek Türk iş kadını Güler Sabancı ise 27.sırada
ABD
’nin
önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes’un hazırladığı ‘Dünyanın En
Güçlü 100 Kadını’ listesinde, bu yıl da birinci değişmedi. Almanya
Başbakanı Merkel, son 4 yıldır olduğu gibi 2009 yılı listesinin de
zirvesinde yer aldı. Merkel’i ABD
’nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu FDIC Başkanı ABD
’li Sheila Bair izlerken, listenin üçüncü sırasında da PepsiCo’nun CEO’su ABD
’li
Indra Nooyi yer aldı. Forbes’un listesinde 27’nci sıradan giren Sabancı
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise dünyanın en güçlü
kadınları arasındaki tek Türk iş kadını oldu.
Resesyondan çabuk çıkardı
Forbes dergisi tarafından her yıl hazırlanan ‘Dünyanın En Güçlü 100
Kadını’ listesinin bu yıl da en tepesinde Almanya Başbakanı Merkel yer
aldı. Merkel, 4 yıl arka arkaya dünyanın en güçlü kadını seçilerek de
bir başka başarıya imza attı. Forbes dergisi, listeyi hazırlarken
medyanın erişebilirliği ve ekonomik etkilerini göz önünde
bulundurduklarını belirterek, Merkel’in Almanya’yı beklenenden daha
kısa sürede resesyondan çıkarması nedeniyle 2009 yılı sıralamasında
birinciliğe layık görüldüğünü açıkladı.
70 bankaya el koydu
Merkel’i bu yıl da ABD’nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu FDIC Başkanı ABD’li
Sheila Bair izledi. Dergi, Bair’in yeteneklerinin ekonomik kriz
ortamında test edildiğine işaret ederek, geçen yıldan beri yaklaşık 70
bankaya el koyan FDIC’nin başındaki Bair’in başında olduğu kurumun
gücünü artırmak için Washington’da büyük bir mücadele verdiğini kaydetti. ABD
Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke ile kişisel sorunlar yaşadığı
belirtilen Bair’in medya önündeki rahat tavırlarıyla da başarılı bir
performans sergilediği belirtildi.
Forbes’un listesinde üçüncü sırada ise PepsiCo’nun CEO’su ABD’li
Indra Nooyi yer aldı. Dergi, Nooyi yönetimindeki PepsiCo’nun 2009
yılında içecek işinde düşen kârlılığını artırmaya yöneldiğine dikkat
çekerek, ABD’li şirketin satın almalar yerine inovasyona (yenilik) odaklandığını ifade etti.
48 sıra birden yükseldi
SABANCI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın, Forbes
dergisinin listesinde, bu yıl 48 sıra yükselerek, 27’nci sırada yer
aldı. Sabancı, Forbes tarafından her yıl açıklanan listede, 2008’de
75’inci, 2007 ve 2006’da 65’inci sırada yer almıştı. Sabancı, derginin
2009 yılı sıralamasına giren tek Türk iş kadını oldu.
Forbes: AB’yi savunuyor dayısıyla şarap üretiyor
FORBES dergisi, ‘Türkiye’nin en güçlü iş kadını olarak’ tanıttığı
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ile ilgili şu
ifadelere yer verdi: “2004 yılında amcası Sakıp Sabancı’nın vefatının
ardından göreve gelmiştir. Ülkedeki ilk elektrik dağıtımı ihalesini
kazanmış ve Kahire’de açtığı yeni fabrika ile ticari araç işini
büyütmüştür. Sabancı, Türkiye’nin AB üyeliğinin güçlü savunucusudur.
1978’de topluluğun lastik üretiminin başına geçmesinin yanı sıra
1996’da kurulan Sabancı Üniversitesi’nin sorumluluğunu üstlenmiştir.
Ayrıca dayısıyla birlikte ‘G’ ve ‘Festival’ markaları altında üretim
yapan özel bir üzüm bağı işletmektedir.”
Ürdün Kraliçesi’ni Twitter’da 600 bin kişi takip ediyor
ÜRDÜN Kraliçesi Rania, Forbes’un listesine ise 75’inci sıradan
girdi. Forbes dergisi, Kraliçe Raina hakkında şu bilgilere yer verdi:
“Forbes listesinde sadece ünlü ve popüler olmak yetmiyor. Aynı zamanda
etkili kadınlar listede yer alıyor. Kraliçe Raina’yı Twitter’da 600 bin
takipçisi var. Kraliçe Raina belki de Ortadoğu’da sözü en çok geçen ve
en etkili kadın. Facebook’taki sayfasında kendini ‘çok iyi bir işi olan
bir anne ve eş’ olarak tanıtan Kraliçe Raina, kadın sorunlarıyla da
ilgilenen bir insan hakları savunucusu olarak öne çıkıyor.”