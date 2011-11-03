-Dünyanın en güçlü insanı Obama NEW YORK (A.A) - 02.11.2011 - ABD'de basılan Forbes dergisi ''Dünyanın en güçlü insanları'' listesini açıkladı. 70 kişinin yer aldığı listeye göre, ''dünyanın en güçlü insanı'' ABD Başkanı Barack Obama olurken, Obama'yı Rusya Başbakanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Hu Jintao izledi. Listede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 48. sırada yer aldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 4. sırada yer bulduğu listede, Microsoft'un kurucusu Bill Gates listede 5. sırada. Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Adbul Aziz el Suud'un 6. sırada yer aldığı listede, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde 39. sırada Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 9. sırada bulunuyor. Listede, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktus 7, ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke 8, İngiltere Başbakanı David Cameron 10, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 13, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton 16, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi 21, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney 26, Kuzey Kore lideri Kim Jong-il 37, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun 38, Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama 51, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev 59, eski ABD Başkanı Bill Clinton 50 ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25. sırada yer aldı. Forbes dergisi yetkilileri listeyi hazırlarken 4 kriteri gözönünde bulundurduklarını, bunların listede yer alan kişilerin ''etkiledikleri insanların sayısı, kendi etki alanlarının ötesinde de güç yayabilmeleri, önemli mali kaynakların kontrolünü ellerinde tutmaları ya da bu kaynaklara erişebilir olmaları ve son olarak da güçlerini ne derece etkili kullanabildikleri'' olduğunu bildirdi.