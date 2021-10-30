Dünyanın en güçlü 20 ekonomisinin liderleri Roma'da; zirvenin ana gündem maddelerinin iklim değişikliği ve Covid olması bekleniyor

T24 Dış Haberler

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi, bugün başlayacak G20 zirvesinde İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelecek. Liderlerin ana gündem konularının Koronavirüs pandemisi ve iklim değişikliği olması bekleniyor.

G20 liderleri, Covid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek.

Çin lideri Şi Jingping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Roma'ya gitmedi ve zirveye video bağlantı ile katılacak. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere dün akşam İtalya'ya vardı.

Erdoğan'a Roma'da eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

G20'yi oluşturan 19 ülke ve Avrupa Birliği, dünyanın karbon salınımının yaklaşık yüzde 80'ini yapıyor. G20 liderleri, 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'ndan hemen önce bir araya geliyor.