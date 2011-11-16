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Ekonomi

Dünyanın en güçlü 2. işkadını Sabancı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Financial Times'ın hazırladığı “Dünyanın zirvesindeki 50 işkadını” listesinde ikinci sırada yer ald&

16 Kasım 2011 02:00

T24 - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Financial Times'ın hazırladığı “Dünyanın zirvesindeki 50 işkadını” listesinde ikinci sırada yer aldı.


Financial Times tarafından hazırlanan “Dünyanın zirvesindeki 50 işkadını” listesi açıklandı.


Listede geçen yıl üçüncü sırada yer alan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, bu yıl ikinci sıraya yükseldi.


Listede birinci sırada ise Kraft'ın Başkanı ve CEO'su Irene Rosenfeld yer aldı.


“Dünyanın zirvesindeki 50 işkadını” 2011 listesi şöyle:


1. Irene Rosenfeld (Kraft Foods)
2. Güler Sabanci (Sabanci Holding)
3. Indra Nooyi (PepsiCo)
4. Ursula Burns (Xerox)
5. Andrea Jung (Avon Products)
6. Ellen Kullman (DuPont)
7. Dong Mingzhu (Gree Electric Appliances)
8. Angela Ahrendts (Burberry)
9. Yoshiko Shinohara (Temp Holdings)
10. Chanda Kochhar (ICICI Bank)
11. Patricia Woertz (ADM)
12. Gail Kelly (Westpac)
13. Annika Falkengren (SEB)
14. Carol Meyrowitz (TJX)
15. Alison Cooper (Imperial Tobacco)
16. Cynthia Carroll (Anglo American)
17. Nancy McKinstry (Wolters Kluwer)
18. Vinita Bali (Britannia Industries)
19. Chua Sock Koong (Singapore Telecommunications)
20. Emma Marcegaglia (Marcegaglia)
21. Li Xiaolin (China Power International Development)
22. Zhang Xin (Soho China)
23. Nahed Taher (Gulf One Investment Bank)
24. Cheung Yan (Nine Dragons Paper)
25. Monika Ribar (Panalpina)
26. Chu Lam Yiu (Huabao International Holdings)
27. Gina Reinhart (Hancock Prospecting)
28. Ilene Gordon (Corn Products International)
29. Sara Mathew (Dun & Bradstreet)
30. Harriet Green (Premier Farnell)
31. Angela Braly (WellPoint)
32. Kate Swann (WH Smith)
33. Ruby McGregor-Smith (Mitie Group)
34. Lynn Laverty Elsenhans (Sunoco)
35. Olivia Lum (Hyflux)
36. Ines Kolmsee (SKW)
37. Kiran Mazumdar-Shaw (Biocon)
38. Anita Zucker (InterTech Group)
39. Debra Cafaro (Ventas)
40. Nicola Leibinger-Kammüller (Trumpf)
41. Janet Robinson (The New York Times Company)
42. Ho Ching (Temasek Holdings)
43. Mindy Grossman (HSN)
44. Shobhana Bhartia (HT Media)
45. Maggie Wilderotter (Frontier Communications)
46. Shikha Sharma (Axis Bank)
47. Olunfunke Iyabo Osibodu (Union Bank of Nigeria)
48. Hyun Jeong-eun (Hyundai)
49. Marie-Christine Coisne-Roquette (Sonepar)
50. Laura Sen (BJ’s)



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