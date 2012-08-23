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Dünyanın en güçlü 100 kadınından biri Türk

Forbes dergisi dünyanın en güçlü 100 kadını listesini açıkladı

23 Ağustos 2012 10:48

Forbes dergisinin dünyanın en güçlü kadınları listesinin başını bu yıl Almanya Başbakanı Angela Merkel çekti. Listede Güler Sabancı da 93. sırada yer aldı.
 
Bu yıl Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başı çektiği sıralamada, Türkiye'den Güler Sabancı 93. sırada yer aldı.

Listede Almanya Başbakanı Merkel'i, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff takip etti.

Siyasi şahsiyetlerin yanı sıra iş dünyası ve teknoloji sektörü, medya ve eğlence dünyasından isimlerin yer aldığı listede ilk 10 şöyle:

Angela Merkel
Hillary Clinton
Dilma Rousseff
Melinda Gates
Jill Abramson
Sonia Gandhi
Michelle Obama
Christine Lagarde
Janet Napolitano
Sheryl Sandberg

 

Lady Gaga da listede

 

Listenin çoğu ABD'den isimlerden oluşurken, listeye giren ünlüler arasında Oprah Winfrey, Lady Gaga, Beyonce Knowles, Jennifer Lopez, Shakira ve Angelina Jolie yer aldı.

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