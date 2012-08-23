Dünyanın en güçlü 100 kadınından biri Türk

Forbes dergisinin dünyanın en güçlü kadınları listesinin başını bu yıl Almanya Başbakanı Angela Merkel çekti. Listede Güler Sabancı da 93. sırada yer aldı.



Bu yıl Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başı çektiği sıralamada, Türkiye'den Güler Sabancı 93. sırada yer aldı.

Listede Almanya Başbakanı Merkel'i, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff takip etti.

Siyasi şahsiyetlerin yanı sıra iş dünyası ve teknoloji sektörü, medya ve eğlence dünyasından isimlerin yer aldığı listede ilk 10 şöyle:

Angela Merkel

Hillary Clinton

Dilma Rousseff

Melinda Gates

Jill Abramson

Sonia Gandhi

Michelle Obama

Christine Lagarde

Janet Napolitano

Sheryl Sandberg

Lady Gaga da listede

Listenin çoğu ABD'den isimlerden oluşurken, listeye giren ünlüler arasında Oprah Winfrey, Lady Gaga, Beyonce Knowles, Jennifer Lopez, Shakira ve Angelina Jolie yer aldı.