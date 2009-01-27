Dünyanın en golcü savunmacısı Koeman

Dünyanın tüm zamanlarda en çok gol atan savunma futbolcusu Hollandalı efsane oyuncu Ronald Koeman olarak kayıtlara geçti.



Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS), defansta yer alan futbolcuların sadece ulusal lig maçlarındaki performanslarını baz alarak, tüm zamanları kapsayan değerlendirmesinde, halen Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı Roberto Carlos ise 563 maçta 65 golle 33. sırada bulunuyor.



Ronald Koeman, 1980 ile 1997 yılları arasındaki kariyeri boyunca forma giydiği 533 lig maçında toplam 193 gol atarak bu istatistikte zirveye çıkarken, Arjantinli Passarella 134 golle ikinci, İspanyol Hierro da 110 golle üçüncü sırada yer aldı.



IFFHS'nin 31 Aralık 2008 tarihine kadarki maçları kapsayan tüm zamanların en çok gol atan savunma futbolcuları değerlendirmesinde, ilk 10'da yer alan futbolcular şunlar:



Futbolcu ÜlkesiMaç Gol



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1-Ronald Koeman Hollanda 533 193



2-Daniel A. Passarella Arjantin 451 134



3-Fernando Hierroİspanya 541 110



4-Egardo Bauza Arjantin 499 108



5-Paul BreitnerAlmanya 369 103



6-Laurent Blanc Fransa 500 95



7-Jose Rafael Albrecht Arjantin 506 95



8-Gary Lloyd Galler 505 90



9-Frank Sauzee Fransa 483 89



10-Juan D. A. Rocchia Arjantin 396 86

