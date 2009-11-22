Dünyanın en genç ve en pahalı futbolcuları arasında tek Türk

Hürriyet gazetesinin haberine göre, dünyanın en değerli 20 genç futbolcusu bu yıl transfer piyasasının hareketlenmesiyle 402 milyon Euro’luk değere ulaştı. 11 farklı ülkede yetişen 17-21 yaş aralığındaki 20 futbolcu arasına Türk Milli Takımı’nda oynayan tek Türk oyuncu bile giremezken, Almanya Milli Takımı’nı tercih eden Werder Bremenli Mesut Özil ise 16 milyon Euro’luk değeriyle ilk 10’a girdi. Atletico Madrid’in yıldızı Sergio Aguero dünyanın en değerli yıldızı olurken; Brezilya liginde forma giyen daha 17 yaşındaki Neymar, dünyanın en pahalı genç futbolcuları arasına adını yazdırdı.

Sergio 50 milyon Euro

Dünyanın en değerli genç futbolcularına sahip kulüplerin başında ise İspanyol takımları geliyor. Barcelona, Real Madrid, Valencia ve Atletico Madrid gibi İspanyol kulüpleri bu futbolcular için yüksek bonservis bedelleri talep ediyor. Dünyanın en genç yıldızı olan Sergio Aguero’nun değeri bugün 50 milyon Euro’yu buluyor. Listenin 2’nci sırasında yer alan Real Madrid’li Karim Benzema’nın değeri ise 40 milyon Euro olarak açıklandı. Yine Real Madrid’te forma giyen Gonzalo Higuain’in değeri de 30 milyon Euro’yu buldu.

Brezilya başı çekiyor

Bu futbolcuların çoğu Brezilya’da yetişirken Arjantin, İspanya, Almanya ve İtalya gibi ülkeler de son dönemlerde ön plana çıkıyor. 20 değerli yıldız arasında Brezilyalı 4, Arjantin ve Almanyalı 3’er futbolcu bulunuyor. 402 milyon Euro değerindeki genç futbolcuların çoğu Avrupa kulüplerinde ter dökerken, Brezilya’nın köklü kulübü Santos 17 yaşındaki Neymar için teklifleri değerlendiriyor.

3 futbolcu 19 yaşında

Sıralamada 17 yaşında sadece 1 futbolcu bulunurken, 21 yaşındakilerin sayısı 8’e ulaşıyor. Listedeki 8 futbolcu 20 yaş, 3 futbolcu da 19 yaşında. Listenin son sırasında yer alan 20 yaşındaki Alman Thomas Muller ise 9 milyon Euro’luk değere sahip.

Beckham’ın maaşı 6.5 milyon dolar

AMERİKA’nın en çok kazanan futbolcularının başında ise David Beckham geliyor. Major League Soccer’da en çok kazanan 10 futbolcu sıralamasında başı çeken Beckham’ın yıllık maaşı 6 milyon 500 bin doları buluyor. Son dönemlerde Amerika’da futbola olan ilginin artması oyuncuların maaşlarına da yansımaya başladı. Beckham’ın 6.5 milyon dolar kazandığı ligde Cuauhtemoc Blanco yıllık 3 milyon dolarlık maaşıyla 2’nci sırada yer alıyor. Juan Pablo Angel 1 milyon 700 bin dolarlık maaşıyla sıralamada 4’üncü sırada.

Süper Lig’in en değerli genci Bursaspor’dan

SÜPER Lig’de oynayan en değerli gençlerin başında Bursaspor’un yıldızı Sercan Yıldırım geliyor. 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen 3 büyükler sezon başında bu futbolcu için Bursaspor’un kapısını çalmıştı. Transfer piyasasının nabzını tutan Alman transfermarkt.de internet sitesinin verilerine göre Sercan Yıldırım’ın değeri 4 milyon Euro.