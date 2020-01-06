Finlandiya'nın 34 yaşındaki başbakanı Sanna Marin, haftada 4 gün çalışma sistemini gündeme aldı

Finlandiya'nın 34 yaşındaki başbakanı Sanna Marin, haftada 4 gün 6 saat çalışma sistemini gündeme aldı. Marin, bu sistemin çalışanların sevdikleriyle daha güzel vakit geçirmesini sağlayacağını söyledi.

Avusturya’da Sebastian Kurz’un yeniden siyasete dönmesiyle ‘en genç ikinci hükümet lideri’ olma özelliği taşıyan Marin, geçmişte Ulaştırma Bakanı görevini yaparken de savunduğu haftada 4 saat çalışma fikrini gündemine aldı. Sistem, haftada dört gün altı saat çalışmayı öngörüyor.

Marin, “İnsanların ailelerine, sevdiklerine, hobilerine ve kültür gibi yaşamını diğer yönlerine daha fazla vakit ayırmayı hak ettiklerine inanıyorum. Finlandiya vatandaşlarının daha az çalışmasına izin vermek önemli. Mesele, kadınca bir tarzla yönetmek değil, seçmenlere yardım sunmak ve sözlerinizi tutmakla ilgili” dedi.

Sputnik'in haberine göre, geçen yıl kasım ayında teknoloji devi Microsoft’un Japonya şubesi bir ay boyunca gerçekleştirdiği denemede çalışanlarına haftada üç gün izin vermiş, denemenin sonunda verimliliğin yaklaşık yüzde 40 arttığı görülmüştü.