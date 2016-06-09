Dünyanın en fazla kazanan sporcusu Ronaldo

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, maaş, sponsor gelirleri ve bonuslar hesaba katılarak yapılan araştırmada 88 milyon dolarla son bir yılın en çok kazanan sporcusu oldu.

Forbes dergisinin yayınladığı listede 2001'den bu yana ilk kez ABD'li eski boksör Floyd Mayweather ve ABD'li golfçü Tiger Woods dışında bir sporcu birincilikte yer aldı.

ntvspor'un haberine göre; Ronaldo'nun ardından Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 81,4 milyon dolar kazancıyla ikinciliği elde etti. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James, 77,2 milyon dolarlık geliriyle üçüncü sırayı aldı.

Son bir yılın en fazla kazanan ilk 5 sporcusu

Cristiano Ronaldo (Futbol): 88 milyon dolar

Lionel Messi (Futbol): 81.4 milyon dolar

LeBron James (Basketbol): 77.2 milyon dolar

Roger Federer (Tenis): 67.8 milyon dolar

Kevin Durant (Basketbol): 56.2 milyon dolar