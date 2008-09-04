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Dünya

Dünyanın en etkin lideri kim?

Kafkaslar'da puan kaybeden Bush karizma savaşında da Putin'e yenildi

04 Eylül 2008 03:00

Kafkaslar’da puan kaybeden Bush, karizma savaşında da Putin’e yenildi. Putin’in birinci olduğu ‘En etkili 100 kişi’ listesinde Bush’un adı bile yok

Dünuaca ünlü ünlü Vanity Fair dergisi, ekim sayısında dünyanın en etkili 100 ismini yayınlamaya hazırlanıyor. Siyaset, medya, eğlence, iş dünyası, teknoloji, moda gibi birçok alanda vizyon, hayırseverlik, sağlık gibi faktörler gözetilerek yapılan listeye, Rusya Başbakanı Vladimir Putin birinci sıradan girdi.

Güçlü ordu referansı oldu

Dergi, ABD Başkanı Bush’un adının olmadığı listeye Putin’in 1 numaradan girmesinin sebebini Rusya ekonomisine yaptığı büyük katkılar ve güçlü Rus ordusu olarak açıkladı. Rus liderin 1 numaraya yerleşmesinde en son bir Sibirya kaplanıyla verdiği pozların da büyük etkisi olduğu belirtiliyor. Ayrıca listenin üçüncü sırasında Google'ın yöneticileri de bulunuyor...

Dubai Şeyhi de listede

Listeye Dubai Şeyhi El-Maktum’un 7’nci sıradan girmesi de şaşkınlık yarattı. At yarışı merakıyla tanınan El-Maktum, ABD Başkanı Bush’un da yakın arkadaşı olarak biliniyor. En etkili 100’ün 9’uncu sırasında ise Asya ve Afrikalı çocukları evlat edinen Angelina Jolie-Brad Pitt çifti yer alıyor.

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