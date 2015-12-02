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Dünya

Dünya’nın en etkili kişisi: Muhammed bin Selman

En etkili liderler listesinde Merkel ve Putin de yer aldı

02 Aralık 2015 13:28

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud'un oğlu Prens Muhammed bin Salman, Foreign Policy tarafından “dünyanın en etkili kişisi” seçildi.

Radikal’in haberine göre Ortadoğu'yu tehdit eden tehlikeler karşısında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kanını feda etmeye hazır olduğuna dikkat çekerek bölgede oynadığı etkili rol nedeniyle Suudi Arabistan Savunma Bakanı ve İkinci Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı "dünyanın en etkili kişisi" olarak seçtiğini açıkladı.

Öte yandan, derginin en etkili liderler listesinde yer alan bazı isimler ise şöyle: "Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström."

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