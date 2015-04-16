Dünyanın en etkili 100 kişisi



Amerikan Time dergisi dünyadaki en etkili 100 kişiyi açıkladı. Pek çok alandan ismin yer aldığı 2015 yılı listesinde çok sayıda lider de bulunuyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve ABD Başkanı Barack Obama bu yılki listede yer alan liderler arasında.

Dergide listeye girenlerle ilgili tanıtıcı makaleleri ise yine ünlü isimler yazdı. Hindistan Başbakanı Narendra hakkındaki yazıyı Obama kaleme aldı. Obama, “Narendra Washington'a geldiğinde birlikte Dr. Martin Luther King Jr.'un anıtını ziyaret ettik. King ve Gandhi'nin öğretilerini ve ülkelerimizdeki inanç ve köken farklılıklarının nasıl korumamız gereken bir güç olduğunu ele aldık” dedi.

Merkel hakkındaki makaleyi ise Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko yazdı. Poroşenko, Merkel'in Ukrayna krizi konusundaki çabalarını övdü.

Papa da listede

Papa Françesko, aktör Bradly Cooper, astronot Scott Kelly, aktris Reese Witherspoon ile Kim Kardashian ve eşi şarkıcı Kanye West de 2015'te en etkili 100 kişi arasında sıralandı.

2010 yılında Time dergisinin listesinde yer alan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu yıl listede yer almadı. Listeye geçen yıl Türkiye'den eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül girmişti.